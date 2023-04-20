〈房產〉Q1北台灣預售屋、新成屋房均價年漲幅近12% 但已進入盤整

市調機構統計，北台灣今 (2023) 年首季預售屋、新成屋房價平均季增幅僅 0.9%，線上銷售中個案數量較少區域如台北市、宜蘭地區，受高價建案撤場及外圍地區新案開賣影響，平均房價出現波動。與去年同期相比，今年首季北台灣預售屋、新成屋房價平均年漲幅約 11.9%。

住展企研室經理成采錡表示，整體來看，北台灣新建案價格處於盤整階段，其中預售建案因通膨壓力、營造業缺工問題未解、銷售成數達安全水位、市場預期預售供給量將下滑等因素，業者堅持價格，建案議價空間有限。至於新成屋建案，因無需面對營建成本上升壓力，以及下修價格不影響已購戶權益、待售戶別坪數偏大等原因，在整體市場氣氛不佳下，新成屋的議價空間稍有增加，並有零星業者修正開價求順銷。

市調統計顯示，台北市今年首季平均房價每坪 106.2 萬元，較上季下跌 4000 元、季減幅約 0.4%，為 2019 年第四季以來首次下跌，但因跌幅較小，市場實際感受不大，且與去年同期相比，房價仍上漲每坪 8.9 萬元，年漲幅約 9.1%。

成采錡表示，由於北市新成屋首季行情季減每坪 1.2 萬元，北市房價微跌可說是被成屋拖累。而造成北市成屋行情下滑的可能原因，包含精華地段如中正、信義、大安等區的成屋舊案，因銷售況卡關選擇暫時撤場，以及指標新案延遲進場時間。

而桃園市首季新成屋、預售屋房價每坪 31.6 萬，比上季只增加 1000 元、季漲幅約 0.3%，比起去年同期，房價每坪則上漲 2.9 萬元、年漲幅約 10.1％。

成采錡指出，在新案進場帶動下，第一季末桃園房市買氣稍有回溫，不過成交量集中部分個案。為吸引消費者的目光，不少指標新案公開初期，主推建案中相對低價的戶別，並以早鳥優惠價包裝，但從全案平均成交價來看，價格並未鬆動。

至於新北市及新竹地區，因整體市場需求較穩健，今年首季房價稍有表現。新北市首季新建案房價每坪 49.1 萬元，較上季漲 9000 元、季漲幅約 1.9％，平均房價連續第六季創新高。再與去年同期比較，價格每坪上漲 4.4 萬元，年漲幅約 9.8%。