中捷綠線市政府站聯開案由冠德拿下完成簽約 總投入逾106億元

台中捷運綠線市政府站 (G9-1) 土地開發案，由冠德建設 (2520-TW) 攜手中鹿開發股份有限公司獲選市政府站 (G9-1) 最優申請人，今 (19) 日與台中市政府簽約，規劃興建地上 43 層，樓高 208 公尺的開發大樓，預估投資金額合計達 106.55 億元，開發進程再邁出一大步。

台中市政府交通局指出，市長盧秀燕積極發展軌道捷運，打造大都會便利生活圈，強調未來四年將全力建設台中，為讓城市的交通網絡更緊密，推動軌道路網，自捷運綠線通車後，交通局加速辦理捷運綠線沿線聯開招商，其中商機龐大的市政府站土地開發基地招商案，基地面積達 2053 坪，具土地開發基地最大、容積最高等優勢，招商獲熱烈迴響。

中捷綠線市政府站土地聯開案由冠德等拿下，投資金額逾 106 億元，圖爲建築示意圖。(圖：台中市政府提供)

交通局長葉昭甫指出，市政府站位於七期台灣大道與文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線出入口共構外，未來捷運藍線將於此處共站轉乘，也是台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，該案將是台中軌道經濟新「捷」點，目前已通車的綠線運量持續穩健成長，台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告也於今年 2 月 20 日通過交通部審查，正報請行政院核定中。

冠德建設 2014 年即投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，並於 2021 年完工，同年再度爭取四維國小站投資權，目前已完成規劃設計，預訂近期可領得建造執照，這次與中鹿開發合作打造台中首座結合商場、辦公與旅宿生態捷運複合地標，透過多元使用引進人流，也能凝聚捷運客源拚經濟，實現大眾運輸導向城市發展榮景。

葉昭甫也指出，看好台中持續蓬勃發展，捷運綠線沿線場站招商引資，吸引很多投資人詢問，繼 G9-1 成功招商後，市政府站 G9-2 為台中捷運綠線壓軸場站，區位條件與 G9-1 條件相當，基地較精緻，近期將接續推出招商。