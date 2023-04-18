盤中速報 - Quipt Home Medical Corp(QIPT-US)股價急跌至5.8800元，跌幅達15.03%

Quipt Home Medical Corp(QIPT-US)截至台北時間18日21:45股價下跌1.04美元，報5.8800美元，跌幅15.03%，成交量255,218（股），盤中最高價6.1500美元、最低價5.8600美元。

美股指數盤中表現

Quipt Home Medical Corp(QIPT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.17%
  • 近 1 月：+6.3%
  • 近 3 月：+21.62%
  • 近 6 月：+73.87%
  • 今年以來：+46.92%

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