多事之秋！爆發宣傳造假爭議後 小米汽車銷售再傳噩耗

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-15 11:20

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小米 (01810-HK) 汽車正逢多事之秋，在傳出虛假宣傳爭議之後，最新數據顯示銷量連 3 周走降，本月銷售表現恐連 2 月呈下滑趨勢。

《第一財經》報導，根據中國汽車流通協會專家李顏偉提供的保險數據顯示，小米汽車銷量已經連續三周呈季減表現。

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今年 16 週至 19 週，小米 SU7 和小米 SU7 Ultra 銷量分別為 0.72 萬輛、0.7 萬、0.57 萬和 0.52 萬輛，其中 SU7 銷量分別為 0.67 萬輛、0.64 萬輛、0.52 萬輛和 0.47 萬輛。

李顏偉說：「近三周，小米 SU7 Ultra 受鎖動力、碳纖維機蓋、中古車保值率下降 (導致租賃、黃牛訂單減少)、網上退單等傳聞影響，銷量下降到每周 400 多輛左右。」

根據小米汽車官方 5 月 1 日公佈的最新數據，4 月小米汽車交付逾 28000 輛，3 月 SU7 交付量逾 29000 輛，這也意味著小米汽車月銷量呈首次月減表現。

小米汽車今年全年交付目標為 30 萬台，但小米集團董事長雷軍 3 月 18 日在微博表示，小米汽車今年全年交付目標提升至 35 萬台。小米汽車在公佈 3 月銷售時稱，目前產能提升進展順利，並有信心達成 35 萬台全年交付目標。

但在今年 3 月 29 日，一輛小米 SU7 標準版發生嚴重事故，車輛撞擊後起火致 3 人死亡，引發巨大民意危機。

雷軍上周六 (10 日) 在個人微博上說：「過去一個多月，是我創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計畫，也暫停一段在社交媒體上的互動。」

在嚴重車禍風波之後，小米 SU7 的高階車型小米 SU7 Ultra 近期又陷入了虛假宣傳的爭議，面臨數百位車主的退車危機。多位 SU7 Ultra 準車主認為，他們高價選配的碳纖維雙風道前艙蓋存在虛假宣傳問題。

上周三 (7 日)，小米汽車公開致歉並推出補償方案，對於未交付的訂單將提供限時改配服務，可改回鋁製前艙蓋。至於已提車和在本次限時改配結束前選配的鎖單用戶，將贈送 2 萬積分(約 2000 人民幣) 來展現誠意。

然而，很多消費者並不認可這項方案，要求進行無損退車維權。根據中國《每日經濟新聞》報導，目前已有準車主自發性組成了維權群，入群人數已超過 400 人。