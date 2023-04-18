美股財報季來臨：網飛、美國銀行、高盛、嬌生將於今晚發布季報!！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)

■ 道瓊指數：上漲 12 點，漲幅 0.04% 至 34141。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 40.75，漲幅 0.31% 至 13227.25。

■ 標普 500 指數：上漲 4.75，漲幅 0.11% 至 4181.50。

【今日總經數據】美國新屋開工；今晚聯準會官員 Bowman 演說。美股財報季來臨，今晚將由網飛、美國銀行、高盛、嬌生等個股先後登場!

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二、美股盤前關注重點

1. 網飛將於今晚盤後發布第一季度季報：去年網飛曾一個季度流失近 20 萬名會員，雖在下半年會員重新恢復增漲，但增長速度已遠不如過去，近期網飛推出插播廣告的低價會員方案，期望能吸引更多的訂閱用戶。對於此次季報，目前市場預期第一季度的會員人數將激增 200 萬付費會員，收入將同比增漲 4% 至 81.8 億美元，稀釋後每股盈餘將下滑 19% 至 2.86 美元，但仍高於原先市場預期的 2.82 美元。

2. 嬌生將於今晚盤前發布第一季度季報：嬌生 (JNJ.US) 將於今晚盤前發布第一季度季報，對於此次季報，目前市場認為收入將達 23.61B (YOY +0.9%)，EPS 將為 2.51 美元 (YOY -6%)。

3. 蘋果擴大在印度開設零售專賣店：近來蘋果 (APPL.US) 將製造重心部分從中國轉往印度，讓印度成為除中國以外的重要製造基地；除此之外，在過去一年中，蘋果自印度的收入增長近 50%，達到 60 億美元。在印度，全國有近 7 億的用戶使用智慧型手機，但僅有 4% 的人擁有 iPhone，為了在當地建設品牌及消費忠誠度，庫克除準備於近期拜訪印度總理 Narendra Modi，此外也於今日在印度孟買開設第一家 Apple Store，隨後將在德里開設第二家。

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