LG混合OLED技術助攻 蘋果明年iPad Pro將更薄

據南韓媒體 The Elec 報導，蘋果預計在 2024 年推出搭載 OLED 的 iPad，將採用全新混合 OLED (hybrid OLED)，由於面板與傳統製程相比更薄，目前 LG 已開始針對蘋果 OLED 開發新的蝕刻技術。

LG 新的技術將結合 OLED 玻璃基板與柔性 OLED 薄膜封裝 (TFE)，將面板比剛性 OLED 面板更薄，且生產成本能比柔性 OLED 面板更低，因為不需要背光，同時面板能夠更薄，底部玻璃基板蝕刻後將從 0.5 mm 下降至 0.2mm。

不過，新製程產出的「超薄玻璃」在產線移動更容易破裂，因此 LG 目前正在開發一種同步蝕刻、切割來降低運送風險。

目前 LG 只會在其第 8 代 OLED 生產線使用新技術，而現階段第 6 代 OLED 生產線將繼續使用現有技術，以生產明年的 iPad 面板。

實際上，三星比 LG 更早開始開發混合 OLED 技術，並將立即將其部署到第 6 代 OLED 產線上生產 OLED iPad 面板。DSCC 分析師 Ross Young 認為，蘋果計劃在 2024 年推出其首款搭載 OLED 面板的 11 吋 iPad Pro 和 12.9 吋 iPad Pro 新機。