專家：就算Fed將利率上調至5% 股市也不會因此崩潰

今年迄今，美股持續上漲，同時收復去年大部分去年的跌幅，這樣的看漲情緒和一個觀點有關，就是今年美聯準會 (Fed) 將會降息以防止美國經濟陷入衰退。

不過，市場也擔憂，若是 Fed 將利率上調至 5% 或更高水準以壓制通膨，美國經濟和股市是否會因此遭受重創。

對此，高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 董事總經理兼美國投資組合策略師 Ben Snider 在接受採訪時表示：「5% 的利率並不會因此導致股市崩潰」。

Snider 指出，許多評級較高的公司在疫情期間對舊債進行了再融資，將借貸成本降至低點。他說：「這些公司仍在享受低利率環境」。他認為，Fed 可以將利率維持在 5%，同時美國經濟也有能力持續增長。

PGIM Fixed Income 美國投資級公司債主管 David Del Vecchio 則表示，利率確實高於一年前，也高於過去十年，但是，如果從更長的時間來看，利率其實並沒有那麼高。

Del Vecchio 認為，公司如今的借貸成本將在更長時間內保持在較高水準，因為通膨仍高於 Fed 的目標，但是，也有跡象表明，儘管經濟衰退即將到來，不少評級較高的公司也因獲利能力較強而有能力對沖。

Del Vecchio 說，雖然公司獲利率持續下降，但其實只是較高點有所回落，獲利率仍強勁，本季財報將會看到這種下降趨勢。

他預期，如果美國經濟確實陷入衰退，也將會是一場相對短暫且輕微的衰退。他說：「可能出現的情況是，衰退將逐步席捲經濟不同領域，而不是一下子席捲所有的領域。」