盤中速報 - Sharps Technology Inc(STSS-US)股價急跌至1.1901元，跌幅達7.02%

Sharps Technology Inc(STSS-US)截至台北時間17日21:45股價下跌0.0899美元，報1.1901美元，跌幅7.02%，成交量3,335（股），盤中最高價1.2600美元、最低價1.1901美元。
美股指數盤中表現
Sharps Technology Inc(STSS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.14%
- 近 1 月：+4.14%
- 近 3 月：-22.06%
- 近 6 月：+7.67%
- 今年以來：+5%
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