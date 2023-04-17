盤中速報 - Ideanomics Inc(IDEX-US)股價急跌至0.0643元，跌幅達14.95%

Ideanomics Inc(IDEX-US)截至台北時間17日21:45股價下跌0.0113美元，報0.0643美元，跌幅14.95%，成交量15,224,757（股），盤中最高價0.0744美元、最低價0.0605美元。
美股指數盤中表現
Ideanomics Inc(IDEX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.48%
- 近 1 月：-38.03%
- 近 3 月：-61.37%
- 近 6 月：-64.46%
- 今年以來：-53.9%
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