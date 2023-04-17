盤中速報 - IGM Biosciences Inc(IGMS-US)股價大漲至11.9300元，漲幅達7.38%

IGM Biosciences Inc(IGMS-US)截至台北時間17日21:43股價上漲0.82美元，報11.9300美元，漲幅7.38%，成交量39,259（股），盤中最高價12.0209美元、最低價11.1200美元。

美股指數盤中表現

IGM Biosciences Inc(IGMS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.42%
  • 近 1 月：-38.62%
  • 近 3 月：-56.14%
  • 近 6 月：-46.28%
  • 今年以來：-34.69%

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