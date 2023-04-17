盤中速報 - Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)股價大漲至7.2500元，漲幅達6.31%

Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.43美元，報7.2500美元，漲幅6.31%，成交量783,462（股），盤中最高價7.6900美元、最低價7.1000美元。
美股指數盤中表現
Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+39.47%
- 近 1 月：+143.57%
- 近 3 月：+43.28%
- 近 6 月：+43.28%
- 今年以來：+43.28%
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Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)歷史漲跌幅
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.75%
$12,375
原投組報酬率
+17.26%
$11,726
投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
3046
10%
2066
10%