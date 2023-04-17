盤中速報 - Oncocyte Corporation(OCX-US)股價急跌至0.3000元，跌幅達6.02%

Oncocyte Corporation(OCX-US)截至台北時間17日21:30股價下跌0.0192美元，報0.3000美元，跌幅6.02%，成交量28,030（股），盤中最高價0.3000美元、最低價0.3000美元。

美股指數盤中表現

Oncocyte Corporation(OCX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.97%
  • 近 1 月：+5.35%
  • 近 3 月：-34.59%
  • 近 6 月：-58.86%
  • 今年以來：-0.53%

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