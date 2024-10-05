〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-05 20:39
新光鋼 (2031-TW) 董事長粟明德今 (5) 日表示，中國降息降準後加上十一長假，鋼價已有向上提振的跡象，加上第四季為傳統旺季，預計鋼價到明年農曆年前都有撐，太陽能發電方面，轉投資的向陽漁電共生明年中可達 300MW 併網。
針對國內用鋼需求，粟明德表示，受惠於前瞻計畫、公共工程，還有像是台北雙子星等大型民間投資等，都帶動鋼構工程類表現都還不錯，但機械、金屬加工產業表現稍弱。
至於我國央行先前祭出的打房政策，粟明德則認為，影響有限，主要是房市過熱會有缺工、缺料，甚至拉抬成本，適當放緩有助市場健全發展。
在太陽能布局方面，新光鋼與向陽光電合作的義竹漁電共生案場目前 170MW 已經併網、預計明年中達到 300MW，向陽董事長陳貴光表示，明年 300MW 併網後，預計未來每年可貢獻 20 億元收入。
陳貴光透露，目前義竹案場除了供給台電外，也有賣給民間企業，像是已經與伺服器代工大廠簽約 10MW、20 年的供電合約，該客戶的供應鏈廠商也有興趣採購，且賣給民間企業價格優於台電躉購格。
新光鋼在「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」展出太陽能太陽能光電支撐架高耐蝕鋼材產品，目前新光鋼在光電案場累積的實績已超過 1GW。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 業外挹注 新光鋼上半年自結稅前盈餘年增127%
- 台泥張安平：碳費若沒台版CBAM配套 會把基礎重工業搞垮
- 友達估明後年國內太陽能市況較辛苦 進軍海外看好美國需求
- 〈智慧能源週〉東元首度參展 三大主題大秀能源技術
下一篇