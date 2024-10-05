〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-05 20:39

‌



新光鋼 (2031-TW) 董事長粟明德今 (5) 日表示，中國降息降準後加上十一長假，鋼價已有向上提振的跡象，加上第四季為傳統旺季，預計鋼價到明年農曆年前都有撐，太陽能發電方面，轉投資的向陽漁電共生明年中可達 300MW 併網。

針對國內用鋼需求，粟明德表示，受惠於前瞻計畫、公共工程，還有像是台北雙子星等大型民間投資等，都帶動鋼構工程類表現都還不錯，但機械、金屬加工產業表現稍弱。

‌



至於我國央行先前祭出的打房政策，粟明德則認為，影響有限，主要是房市過熱會有缺工、缺料，甚至拉抬成本，適當放緩有助市場健全發展。

在太陽能布局方面，新光鋼與向陽光電合作的義竹漁電共生案場目前 170MW 已經併網、預計明年中達到 300MW，向陽董事長陳貴光表示，明年 300MW 併網後，預計未來每年可貢獻 20 億元收入。

陳貴光透露，目前義竹案場除了供給台電外，也有賣給民間企業，像是已經與伺服器代工大廠簽約 10MW、20 年的供電合約，該客戶的供應鏈廠商也有興趣採購，且賣給民間企業價格優於台電躉購格。