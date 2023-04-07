全都錄！特斯拉員工內部瘋傳客戶車錄製影片、音訊 再上標當娛樂消遣

特斯拉 (TSLA-US) 遭 9 名前員工爆料，2019 年至 2022 年期間，公司員工可透過內部消息系統分享客戶車載攝影機錄下來的影片和圖片，甚至是令人尷尬的對話和影像，可謂高度侵犯客戶隱私。

根據路透專題報導，一位前員工描述，有一段影片是一名男子赤身裸體接近一輛車。另外，車禍案件和路怒狀況也一覽無遺。該前員工表示，還有一段影片是發生於 2021 年的車禍案件，影片顯示一輛特斯拉在住宅區高速行駛，撞上一名騎腳踏車的孩童，孩童和腳踏車分別朝兩個方向飛去，該影片是透過私人一對一聊天窗傳出來的，當時在加州 San Mateo 特斯拉辦公室火速傳開。

當然也有一些平凡的圖片，例如狗的圖片和有趣的路標圖片，員工在這些圖片上添加有趣的標題或評論後，再發布到私人聊天室中。

特斯拉在線上「客戶隱私聲明」中表示，其攝影機仍以匿名方式錄影，且影片不會連結到車主本人或車輛，然而 7 位前員工透露，員工職務上使用的運算程式可以顯示出錄影畫面的所在地點，如此一來，可能會推敲出車主住所位置。

一名前員工表示，一些錄音是在車輛停止或熄火時所錄製的，因為數年前只要車主同意，即使車輛熄火，特斯拉也能接收其車輛發出的錄製影片，因此員工先前可看到車主車庫與周遭放置的私人財產，部分員工就會擷取畫面再分享出來。現在特斯拉已停止此作法。

曾有看過錄影畫面的員工表示，大約三年前偶然看到一段車庫畫面，該車庫放置了 1977 年 007 系列電影《海底城》（The Spy Who Loved Me）中那艘能在海中行駛的白色蓮花潛艇跑車，而車主正是自家執行長馬斯克。

特斯拉沒有回應此報導的置評請求。馬斯克也沒有回應置評請求。目前尚不清楚馬斯克是否知曉該車庫畫面已被員工分享出去。

路透無法取得任何共享的影片或圖片，受訪員工也表示沒有保留或無法提供相關影片和圖片，且均要求匿名。