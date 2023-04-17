貝萊德CEO：美經濟今年不會落入衰退 但通膨將持續更長時間

貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 在接受採訪時表示，他預期今年美國經濟不會陷入衰退，但是通膨將維持在更高水準更長的時間。

芬克表示，由於美國近期一系列法案向經濟注入了大量的資金，美國經濟今年不會陷入衰退。額外的資金來自基礎建設法案、晶片和科學法案以及降低通貨膨脹法案。這三項法案是未來幾年的一兆美元刺激計劃，將創造大量就業機會以及對商品的需求。

不過，芬克也暗示，美國經濟可能會在 2024 年初出現衰退，實際上取決於短期內的通貨膨脹。

儘管美聯準會 (Fed) 採取了激進的貨幣緊縮行動，但芬克表示，由於地緣政治問題，通膨將在更長時間內保持在較高水準。他預計，通膨率將維持在 4% 左右。他先前也預測，Fed 至少需要再升息 2 至 3 次。

哈佛大學經濟學教授 Karen Dynan 先前也表示，他認為美國經濟僅能勉強維持增長，預估 2022 年第四季到今年第四季的年增長率為 0.6%，隨後在 2024 年同期的增長率僅有 1.4%。不過，儘管不會陷入衰退，美國經濟未來 2 年仍將經歷艱難的時期。

Dynan 也表示，矽谷銀行倒閉後引發的銀行業危機「似乎得到了控制」，最弱的銀行被淘汰出局。 這負面的影響，但不是很大的影響。信貸緊縮對於壓制通膨起到了一部分的作用，但仍有必要進一步升息。

曾預言次貸風暴和通膨飆升的避險基金大亨辛格 (Paul Singer) 表示，美國經濟面臨「異常危險和混亂的時期」，衰退風險依然巨大，低資產投資報酬率將持續一段時間。