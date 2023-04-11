伊爾艾朗：銀行業危機暫緩 但美經濟衰退、停滯性通膨風險加劇

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，經歷過去一個月的銀行業動盪後，危機已經有所緩解，但美國經濟仍面臨越來越大的經濟衰退和停滯性通膨風險。

伊爾艾朗表示，雖然美國銀行系統遭遇擠兌引發的紅燈警告已經過去，但政策制定者現在就宣布任務完成，還為時尚早。他認為，銀行系統未來將變得更加謹慎，可能會導致信貸大幅收縮，進一步提高經濟衰退風險。

「經濟的信貸擴張受到限制，不僅增加了經濟衰退的風險，也增加了停滯性通膨的風險。」伊爾艾朗說道。

目前美國銀行業危機仍未完全解除，許多存戶仍擔憂存款安全，投資人也正在評估銀行系統持有至到期 (HTM) 債券投資組合的損失。

同時，銀行部門轉嫁更高借貸成本和更高費用的能力，將受到為客戶付利息商品的限制。例如，隨著 Fed 持續升息，美國人近期持續將銀行存款轉向收益率更高的貨幣市場基金。

「這一切導致了令人不安的情況，即我們正處於信貸緊縮的風口浪尖，這種緊縮將在未來幾季持續，並可能在今年年底或明年初達到頂峰，這種情況並不容易由政府政策所遏制。」伊爾艾朗說道。

儘管如此，伊爾艾朗表示，只要沒有出現另一個「Fed 政策錯誤」，美國經濟仍然有望繞過衰退的命運。

曾預言次貸風暴和通膨飆升的避險基金大亨辛格 (Paul Singer) 近日也表示，美國經濟面臨「異常危險和混亂的時期」，衰退風險依然巨大，低資產投資報酬率將持續一段時間。