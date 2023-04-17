盤中速報 - 中光電(5371)急跌-2.04%報81.5元，成交10,412張

中光電(5371-TW)近5分K跌速2.04%，17日09:10報81.5元，成交10,412張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中光電(5371-TW)近5日股價上漲15.17%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.88%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,130 張
  • 外資買賣超：+1,986 張
  • 投信買賣超：+791 張
  • 自營商買賣超：+353 張
  • 融資增減：+651 張
  • 融券增減：+87 張

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