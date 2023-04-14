【量大強漲股整理】這件事將是台股長線大利多!關注四大主流族群為何?

美國公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，激勵美股四大指數上漲，前天公布的美國消費者物價指數 (CPI) 與昨天的生產者物價指數 (PPI) 低於預期，這都代表美國通膨已經趨緩，市場預期聯準會 (Fed) 可能即將結束激進升息，美股四大指數均上漲作收!

道瓊工業大漲 383.19 點，那斯達克指數上漲 236.93 點，創 4 月 3 日以來收盤新高；費城半導體上漲 22.43 點，同日公布美國上周初領失業金人數高於預期，表明隨著借貸成本上升抑制經濟需求，勞動市場吃緊情況正在緩解。以上這兩天公布的數據都顯示【通膨下降趨勢明顯】，聯準會在不久的將來將會暫緩升息，這對股市是長線大利多!

台股受美股大漲激勵，今天在指標股台積電盤中一度上漲 10 元的帶領下開高走高! 終場加權指數上漲終場上漲 124.67 點，收在 15929.43 點，技術面觀察，台股日 K 收紅重新站上所有均線，加權指數日 K 低點比昨天低點高，高點也比昨天高點高，是強勢反轉向上的訊號，周 K 則終止連 2 黑，台股再度由多方掌握優勢!

再看看籌碼面，外資回頭買超 149.02 億元；投信賣超 6.76 億元；自營商買超 5.45 億元。三大法人合計買超 147.8 億元。雖然昨天下午國安基金宣布退場，但是這也代表市場已經穩定正常，回歸基本面，籌碼面雖然少了國安基金加持，但今天外資反而進場買超，這代表沒有國安基金的台股不一定是壞事，市場也回歸正常運作! 由於櫃買指數領先續創近期新高，加權指數下周可望挑戰萬六大關! 主流族群可以觀察軍工、儲能節電、充電樁、還有 AI 等四大概念股。

持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱股市期皇后 莊佳螢 https://lin.ee/HLNSKCy

4/14 日強勢股分享

【上市量大上漲股】

(6235-TW) 華孚

(2359-TW) 所羅門

(2453-TW) 凌群

(8033-TW) 雷虎

(2471-TW) 資通

(3032-TW) 偉訓

(1810-TW) 和成

(2206-TW) 三陽工業

(6005-TW) 群益證

(1905-TW) 華紙

(4763-TW) 材料 - KY

(6142-TW) 友勁

【上櫃量大上漲股】

(5211-TW) 蒙恬

(5371-TW) 中光電

(8121-TW) 越峰

(6148-TW) 驊宏資

(6140-TW) 訊達

(5381-TW) 合正

(8091-TW) 翔名

(6026-TW) 福邦證

(4744-TW) 皇將

(6234-TW) 高僑

莊佳螢分析師: 每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入 https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】https://goo.gl/kN2VKT

今日影音解盤 https://youtu.be/hyCT_lYy0nk

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險