【量大強漲股整理】這件事將是台股長線大利多!關注四大主流族群為何?

美國公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，激勵美股四大指數上漲，前天公布的美國消費者物價指數 (CPI) 與昨天的生產者物價指數 (PPI) 低於預期，這都代表美國通膨已經趨緩，市場預期聯準會 (Fed) 可能即將結束激進升息，美股四大指數均上漲作收!
道瓊工業大漲 383.19 點，那斯達克指數上漲 236.93 點，創 4 月 3 日以來收盤新高；費城半導體上漲 22.43 點，同日公布美國上周初領失業金人數高於預期，表明隨著借貸成本上升抑制經濟需求，勞動市場吃緊情況正在緩解。以上這兩天公布的數據都顯示【通膨下降趨勢明顯】，聯準會在不久的將來將會暫緩升息，這對股市是長線大利多!
台股受美股大漲激勵，今天在指標股台積電盤中一度上漲 10 元的帶領下開高走高! 終場加權指數上漲終場上漲 124.67 點，收在 15929.43 點，技術面觀察，台股日 K 收紅重新站上所有均線，加權指數日 K 低點比昨天低點高，高點也比昨天高點高，是強勢反轉向上的訊號，周 K 則終止連 2 黑，台股再度由多方掌握優勢!
再看看籌碼面，外資回頭買超 149.02 億元；投信賣超 6.76 億元；自營商買超 5.45 億元。三大法人合計買超 147.8 億元。雖然昨天下午國安基金宣布退場，但是這也代表市場已經穩定正常，回歸基本面，籌碼面雖然少了國安基金加持，但今天外資反而進場買超，這代表沒有國安基金的台股不一定是壞事，市場也回歸正常運作! 由於櫃買指數領先續創近期新高，加權指數下周可望挑戰萬六大關! 主流族群可以觀察軍工、儲能節電、充電樁、還有 AI 等四大概念股。
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