盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.01%報75.9元，成交4,116張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.01%，14日09:10報75.9元，成交4,116張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中光電(5371-TW)近5日股價上漲3.8%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.17%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,778 張
  • 外資買賣超：+1,847 張
  • 投信買賣超：+640 張
  • 自營商買賣超：+291 張
  • 融資增減：-535 張
  • 融券增減：-69 張

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