盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.01%報75.9元，成交4,116張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.01%，14日09:10報75.9元，成交4,116張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中光電(5371-TW)近5日股價上漲3.8%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.17%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,778 張
- 外資買賣超：+1,847 張
- 投信買賣超：+640 張
- 自營商買賣超：+291 張
- 融資增減：-535 張
- 融券增減：-69 張
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