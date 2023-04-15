〈美股盤後〉Fed鷹浪未歇 小摩飆超7% 道瓊收黑但周線連四紅

聯準會理事釋出鷹派升息訊號，同時數據顯示消費疲軟，美股主指週五 (14 日) 狹幅波動，收盤盡墨。受益於財報利多，銀行股逆勢收高，摩根大通 (小摩) 飆漲超 7%。

道瓊週五收跌逾 140 點，而其他三大指數亦微幅收黑，一週來看，道瓊週漲 1.2%，延續第四週升勢。標普週漲 0.79%，那指週漲 0.29%，兩大指數皆在五週內連續第四週上揚。

數據方面，美國 3 月零售銷售月減 1%，遠遜市場預期，創 2022 年 11 月以來最大降幅。3 月核心零售銷售月減 0.8%，同樣遜於預期。零售銷售報告為美國第二季國內生產毛額 (GDP) 帶來不祥之兆。

美銀在最新消費者報告中指出，美國快速薪資成長態勢正在減弱，這可能讓消費者無法在通膨升溫的情況下保持以往的支出，消費將出現萎縮。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週五表示，聯準會仍需進一步升息以抑制通膨，警示投資人不應預期利率將在短期內下滑。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，投資人和企業應該為利率保持在較高時間比目前市場預期更長做好準備。

不過，今年 FOMC 票委、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週五再度敦促聯準會對緊縮政策採取謹慎態度，他指出：「你不可能看著全世界和美國現況，認為溫和衰退絕不可能發生。」

美國眾議院共和黨議員正考慮要將債限之爭推遲一年到 2024 年 5 月，換取拜登政府在支出方面的讓步，但民主黨預料將不會支持。美國財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 週五敦促國會盡快提高債務上限，否則將製造信心危機，損害美國經濟增長。

美股週五 (14 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，房地產、公用事業和醫療保健等板塊領跌，金融、通訊服務、能源和非必需消費品板塊逆勢收高。

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.11%；Meta (META-US) 上漲 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.28%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 大跌 5.56%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.79%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.74%；摩根大通 (JPM-US) 飆漲 7.55%；高盛 (GS-US) 上漲 1.44%。

費半成分股逾半疲弱。美光 (MU-US) 跌 0.59%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.11%；AMD (AMD-US) 下跌 0.37%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.50%；德儀 (TXN-US) 跌 0.073%；高通 (QCOM-US) 跌 0.80%。

台股 ADR 互見漲跌 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.54%。

企業新聞

美股財報季本週登場，由銀行股拉開序幕。摩根大通受惠於聯準會升息，第一季獲利暴增 52% 至 126.2 億美元，創新高紀錄，調整後每股獲利為 4.32 美元，優於預期。摩根大通 (JPM-US) 週五暴漲 7.55% 至每股 138.73 美元，創 2020 年 11 月以來最佳單日表現。

花旗也傳出佳音，花旗第一季淨利年增 7% 至 46 億美元，調整後每股純益報 1.86 美元，皆優於華爾街預期。花旗 (C-US) 勁揚 4.78% 至每股 49.56 美元。

富國銀行第一季淨利攀升 45% 至 133.4 億美元，經調整後每股純益報 1.23 美元，雙雙優於分析師預期，富國銀行 (WFC-US) 週五震盪收黑 0.05% 至每股 39.64 美元。

道瓊成份股中權重最大的聯合健康最新財報也報喜，並略微上調財測，不過，投資人擔憂明年的政策變化將影響短期醫療保險優勢計畫 (Medicare Advantage) 利潤。聯合健康 (UNH-US) 週五挫跌 2.74% 至每股 511.79 美元，結束連續六個交易日的漲勢。

波音 (BA-US) 重挫 5.56% 至每股 201.71 美元。波音因發現一家供應商零件有合規問題，已停止交付其 737 MAX 噴射飛機。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.21% 至每股 165.21 美元。蘋果傳出正在測試傳聞已久的 15 吋 MacBook Air，據悉這款 MacBook Air 的處理器與 M2 晶片不相上下，蘋果冀望這款新品有助於扭轉其筆電銷售下滑的頹勢。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.48% 至每股 185.00 美元。外媒報導，全球第二富豪、特斯拉執行長馬斯克擬成立人工智慧 (AI) 新創公司 X.AI，將與開發 ChatGPT 的 OpenAI 展開競爭、一較高下。

經濟數據

美國 3 月進口物價指數月率報 - 0.6%，預期 - 0.1%，前值 - 0.2%

美國 3 月出口物價指數月率報 - 0.3%，預期 - 0.1%，前值 0.4%

美國 3 月零售銷售月率報 - 1.0%，預期 - 0.4%，前值 - 0.2%

美國 3 月零售銷售年率報 2.94%，預期 5.90%，前值 5.88%

美國 3 月核心零售銷售月率報 - 0.8%，預期 - 0.3%，前值 0%

美國 3 月工業生產月率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 4 月密大消費者信心指數初值報 63.5，預期 62，前值 62

華爾街分析

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 寫道：「總體而言，零售銷售並不像我們預期的那麼糟糕，由於 1 月份表現強勁，第一季實際消費增長率應接近 4.5%，GDP 增長率為 1.8%，這可能足以說服聯準會在 5 月升息 1 碼。」

B.Riley 金融公司首席市場策略師 Art Hogan 表示：「我們曾經預期區域銀行將陸續傳出更多壞消息，但這些消息可能在未來幾週內不會成為現實。」

Equiti Capital 分析師 Stuart Cole 稱：「目前銀行業績顯示，美國的大型金融機構迄今為止成功承受住緊縮政策的影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主