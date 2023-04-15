美4月密大消費者信心指數優預期 但1年通膨預期飆升

美國密西根大學周五（15 日）公布初步調查顯示，1 年通膨預期初值飆升至 4.6%，遠高於市場預期的 3.5% 和前值 3.6%，創 2021 年以來最大升幅。至於長期通膨預期方面則維持穩定，而 4 月消費者物價指數從上月的 62.0 升至 63.5，符合市場預期。

密大調查顯示，4 月消費通膨預期大幅攀升。(圖：ZeroHedge)

密大 4 月消費者信心指數報 63.5，高於市場預期與前值的 62.0，現況指數初值報 68.6，高於市場預期的 66 與前值 66.3，另外預期指數從 59.2 升至 66.3，高於市場預期的 60.3，整體指數均較 3 月有所回升。

密大 4 月消費者信心指數初值有所攀升。(圖：ZeroHedge)

備受市場矚目的通膨預期方面，1 年通膨預期初值報 4.6%，遠高市場預期 3.7% 與前值 3.6%；5 年通膨預期初值報 2.9% 符合市場預期並與前值一致，連續第五個月保持在該水準。

消費者對未來 1 年的汽油價格預期升至 6 個月以來新高，5 年預期更是創下近 1 年來新高。此前 4 月初，以沙國為首的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）出乎意料宣布集體自願減產，合計減產幅度超過美日 160 萬桶，將從 5 月生效並持續至今年底，讓油價近來強勢上漲。

報告顯示短期通膨標升同時，美國本周公布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）均顯示通膨顯著降溫，其中美國 3 月 CPI 增速連續第九個月放緩、當月 PPI 年增速創 27 個月新低且單月增幅創 2020 年 4 月以來新低。然而有鑑於 OPEC + 的意外行動，4 月通膨數據如何仍有待觀察。

由於通膨僅緩慢消退，消費者的情緒普遍偏低迷，而較高的利率使得購買日常用品和大件商品變得更加困難。

4 月耐久財的購買條件有所改善，因為汽車方面出現一定程度的降價，不過仍有約 42% 的受訪者認為高物價侵蝕他們個人財務狀況，這是自去年 12 月以來最大比例。

值得注意的是，此次密大調查與 3 月一致，歐美銀行倒閉風波對消費者情緒影響不到，報告指出，無論消費者是否提及銀行倒閉，信心水準都是相似的。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者充分意識到通膨已從高峰期回落，蛋糕物價繼續讓他們感到財務並非這麼安全。

消費者信心影響未來幾個月的經濟成長，悲觀的消費者情緒會抑制支出水準，進而影響經濟復甦，反之則有助未來經濟成長。