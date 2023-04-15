美股重點新聞摘要2023年04月15日

目標幹掉 OpenAI 馬斯克成立新創公司 X.AI

《金融時報》週五 (14 日) 引述消息人士報導，全球第二富豪馬斯克計劃成立人工智慧 (AI) 新創公司，與開發 ChatGPT 的 OpenAI 展開競爭、一較高下。同日，《華爾街日報》報導，馬斯克的新公司名為 X.AI。閱讀全文...

Fed 開綠燈 批准瑞銀收購瑞信美國子公司

聯準會 (Fed) 周五 (14 日) 核准瑞銀集團 (UBS Group) 收購瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group) 的美國子公司，為這項由政府安排的救援行動清除另一項阻力。閱讀全文...

Fed 理事華勒：通膨未有太大進展 仍須升息應對

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周五（14 日）表示，自己傾向進一步收緊貨幣政策，以降低持續的高通膨。另外他也表示，如果信貸收緊程度遠超預期，會在必要時候調整立場。閱讀全文...

美 4 月密大消費者信心指數優預期 但 1 年通膨預期飆升

美國密西根大學周五（15 日）公布初步調查顯示，1 年通膨預期初值飆升至 4.6%，遠高於市場預期的 3.5% 和前值 3.6%，創 2021 年以來最大升幅。至於長期通膨預期方面則維持穩定，而 4 月消費者物價指數從上月的 62.0 升至 63.5，符合市場預期。閱讀全文...