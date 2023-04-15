目標幹掉OpenAI 馬斯克計劃成立AI新創公司

《金融時報》週五 (14 日) 引述消息人士報導，全球第二富豪馬斯克計劃成立人工智慧 (AI) 新創公司，與開發 ChatGPT 的 OpenAI 展開競爭、一較高下。

OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 爆紅後， 微軟 (MSFT-US) 、Google 和亞馬遜等公司相繼加入 AI 領域，OpenAI 聯合創始人、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也傳出要成立新公司加入戰局。

消息人士透露，馬斯克正組建一個由 AI 研究人員和工程師組成的團隊，同時，馬斯克正與 SpaceX 和特斯拉 (TSLA-US) 的一些投資人討論投資他的新公司。

目標幹掉 OpenAI 馬斯克計劃成立 AI 新創公司 (圖: shutterstock)

消息人士稱，為了這個新項目，馬斯克已從 Nvidia (NVDAU-US) 採購上萬個高性能 GPU，馬斯克還自 Alphabet、DeepMind 在內的頂級 AI 實驗室挖角工程師。到目前為止，馬斯克已經邀請了前 DeepMind 員工 Igor Babuschkin，以及大約 6 名其他工程師。

消息人士強調，為了應對 OpenAI 快速發展，馬斯克開始有了探索成立競爭對手公司的想法，這件事千真萬確，他們對此很興奮。

此消息呼應先前《Business Insider》報導所述，馬斯克疑正為推特籌備其自家 AI，在推特內部一個 AI 專案，最近除了從 DeepMind 挖角，甚至採購約 1 萬個 GPU，馬斯克積極布局之舉，可望讓 Twitter AI 在未來與 ChatGPT 產品競爭。

馬斯克是 OpenAI 的共同創辦人之一，但在進展、方向和控制等問題上與 OpenAI 決裂，因此他在 2018 年宣布退出 OpenAI 董事會。

馬斯克在今年 2 月揭露，OpenAI 是作為一家開源、非盈利公司創建的，所以名字裡面才帶「Open」，目標就是制衡 Google，但它現在成了一家由微軟控制的閉源、追求利潤最大化的公司，這與其創辦的初衷背道而馳。

馬斯克近期在 AI 領域動作頻頻，他在 3 月底跟一群科技大老、著名 AI 專家和科學家連署公開信，呼籲暫停 AI 發展 6 個月，希望各國利用這段時間來強化 AI 監管及確保系統安全無虞。

馬斯克曾警告，AI 確實能力強大，但卻是雙面刃，是人類文明未來面臨的最大風險之一，ChatGPT 向人們展示了 AI 變得有多先進，但現在還沒有任何規則或法律來控制監管 AI 的發展，他對此感到相當擔憂。