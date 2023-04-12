美國政府研究監管ChatGPT等AI工具

隸屬於美國商務部的美國國家電信暨資訊管理局 (NTIA) 週二 (11 日) 公告，隨著人工智慧 (AI) 系統對國家安全和教育影響的問題日益彰顯，正就潛在監管措施徵求公共意見，為期 60 天。

隨著 ChatGPT 等 AI 工具風靡全球，引發全球政府的審查，美國聯邦政府各機構正試圖採取措施監管 AI，尋求提高安全性並將技術危害降至最低。

NTIA 收集來自各方對於 AI 監管法規的意見，了解是否審計系統可以落實到位，以確保 AI 系統是合法、有效、道德、安全和值得信賴，避免傳播錯誤訊息或虛假資訊。

NTIA 局長 Alan Davidson 表示，負責任的 AI 系統可以帶來巨大的好處，但前提是要解決它們潛在的後果和危害。為了使這些系統充分發揮其潛力，企業和消費者需要能夠信任它們。

美國政府研究監管 ChatGPT 等 AI 工具 (圖：Shutterstock)

擔憂 AI 風險的國會議員對此表示歡迎，他們一直企圖施壓企業，要求它們採取更多措施來促進安全。

Michael Bennet 指出：「AI 使用正在增長，但還沒有任何保護措施來保護我們的孩子、防止虛假訊息或保護隱私，AI 審計和評估的發展還不夠快速。」

美國總統拜登上週表示，AI 是否危險還有待觀察，科技企業有責任在產品公開之前確保它們是安全的。

去年，拜登政府公布 AI 權利法案藍圖，其中表示消費者不應該面臨演算法歧視，人們應該受到保護，免受數據濫用行為的侵害，但這些指導方針只是自願的，並沒有對 AI 的使用設置新的限制。

拜登政府外，美國多家企業也傳出正積極跟上腳步，計劃討論如何以最負責任的態度持續開發 AI。

外媒傳出，矽谷最知名的天使投資公司之一 SV Angel 號召 OpenAI、微軟、谷歌和蘋果等多家企業高層週三齊聚舊金山開會，共同商議並制定人工智慧 (AI) 相關安全協議。