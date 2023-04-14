美元走勢反彈、升息押注增加 黃金價格大幅回落

金價在前一交易日飆升至一年多高點後，周五（14 日）大幅回落，因美元反彈且美國聯準會（Fed）官員暗示有必要再次升息。截稿前，現貨黃金下跌 2.09%，報每盎司 1,997.49 美元；黃金期貨價格下跌 2.17% 報每盎司 2,010.75 美元。

美元指數從一年低點反彈、美國公債殖利率攀升，此前 Fed 理事華勒（Christopher Waller）警告，美國央行需要繼續升息以抑制通膨，不過他也說，如果信貸收緊程度超預期的話，會在必要時調整立場。

在經濟或政治動盪時期，黃金與美元是搶手的避險資產且互別矛頭，美元升值削弱了海外買家對黃金的興趣。同樣抑制黃金這個非收益性資產（non-yielding assets）的是，芝商所 FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 5 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性為 82.6%，較本周稍早的 70% 有所攀升。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「Fed 在 5 月決定升息 1 碼之前，貴金屬市場可能會走弱，因為我們將進入『靜默期』，所以我們會看到一些獲利回吐，不過預料黃金價格將穩定在每盎司 2,000 美元左右。」

但分析師表示，黃金前景依然樂觀，過去幾個交易日金價表現強勁，因經濟衰退擔憂加劇，可能促使 Fed 最終結束升息周期。

Blue Line Futures 首席資場策略師 Phillip Streible 預估，金價將觸及紀錄新高並將漲幅擴大至 2,100a 美元。

有媒體指出，黃金價格近期的漲勢是由四因素推動：高通膨、避險情緒、Fed 升息尾聲、去美元化推動全球購金潮。

黃金具有貨幣和商品雙重屬性，有一定的流動性和支付功能及儲藏功能。黃金是重要的「保值」工具，能夠對抗通膨。長期來看，通膨水準和黃金價格之間有著較為顯著的正相關，高通膨往往意味著較高的黃金價格。

除「保值」功能外，黃金另一項廣為人知的功能是「避險」。當經濟預期變差，市場避險情緒上升，擁有長期穩定購買力的黃金就會成為避險的重要選擇。

Fed 貨幣政策是影響黃金價格的關鍵因素，升、降息會讓黃金持有成本增加或下降，對金價產生打壓或提振的影響。最後，隨著國際貨幣體系「去美元化」態勢初露端倪，各國央行對黃金顯現了持續增長的需求。

