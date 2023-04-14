〈美股早盤〉美3月零售銷售數據不佳 銀行股Q1業績撐腰 主要指數開低走高

美國 3 月零售銷售增速超預期放緩，表明消費正在迅速萎縮，引起投資人擔憂，抵銷銀行股開盤前公布的亮眼第一季財報表現，不過銀行股上季不錯的業績表現有助投資人緩解對銀行業進一步承壓的擔憂，美股主要指數周五（14 日）開低走高。

，截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1%。

美國周五盤前公布最新數據顯示，3 月零售銷售月增率報 - 1%，遠超市場預估 - 0.4%，修正後前值為 - 0.2%，而 3 月核心零售銷售月率報 - 0.8%，也不及市場預期的 - 0.3% 與修正後前值 0%。這些數據表明美國消費正在迅速萎縮。

美銀在其最新消費者報告中指出，美國快速的薪資成長態勢正在減弱，這可能讓消費者無法在通膨升溫的情況下保持以往的支出，消費將出現萎縮。美國零售銷售數據公布後，美國短期利率期貨進一步擴大跌幅，交易員堅定聯準會（Fed）升息的預期。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，在升息 1 碼（25 個基點）後，Fed 就可以結束貨幣緊縮周期，並對通膨穩步回落到 2% 的目標有一定的信心。他說，最近的通膨數據令人鼓舞，包括本周公布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），這種正面的趨勢表明通膨正走向 2% 的道路上。

個股方面，銀行股財報在盤前陸續出爐，各家公司業績表現亮眼，摩根大通 (JPM-US) 盤前股價漲近 6%、富國銀行 (WFC-US) 漲逾 3%、花旗集團 (C-US) 漲近 2%。

截至台北時間周五（14 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.12%，至每股 183.81 美元

根據永續能源和充電新創公司 Gridserve 的一項研究，特斯拉的 Model 3 是全球最受歡迎的電動車款。根據 Gridserve 的一項研究，特斯拉 Model 3 在去年網路上被搜索的次數最多，達到約 2,000 萬次，其中歐洲、北美和大洋洲的搜索量最多。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.05%，至每股 32.12 美元

英國《金融時報》（FT）周四報導，德國政府正在透過巨額補貼推動英特爾擴大其具有里程碑意義的 170 億歐元晶片廠計畫。該筆投資已成為德國自二戰以來最大的外國直接投資。英特爾將從德國政府獲得 68 億歐元的補貼，用於德國東部城市馬德堡（Magdeburg）蓋大型晶圓製造廠。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.22%，至每股 102.63 美元

亞馬遜旗下雲端運算部門 AWS 昨發布自家的兩種大型語言模型，一種用於生成文本，另一種可以幫助推動網路搜尋個性化等。不過，亞馬遜的新品發布並沒有包含 Google 或微軟的那種聊天機器人。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月進口物價指數月率報 - 0.6%，預期 - 0.1%，前值 - 0.2%

美國 3 月出口物價指數月率報 - 0.3%，預期 - 0.1%，前值 0.4%

美國 3 月零售銷售月率報 - 1.0%，預期 - 0.4%，前值 - 0.2%

美國 3 月零售銷售年率報 2.94%，預期 5.90%，前值 5.88%

美國 3 月核心零售銷售月率報 - 0.8%，預期 - 0.3%，前值 0%

美國 3 月工業生產月率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 4 月密大消費者信心指數初值預期 62，前值 62

華爾街分析：

Capital Group 駐倫敦投資總監 Flavio Carpenzano 表示，市場目前把經濟數據的壞消息當作好消息，因此，任何經濟放緩的跡象預料都會降低通膨，迫使各國央行降息。目前看來市場情緒樂觀。

BMO 策略師 Ian Lyngen 和 Benjamin Jeffery 在報告中寫道，投資人將繼續警惕任何有關地區性銀行動盪轉化成整個系統貸款標準大幅收緊的跡象。另外一個矚目焦點是銀行存款流失，尤其是在 Western Alliance Bancorp(WAL-US)、Comerica Inc.(CMA-US) 和 East West Bancorp Inc.(EWBC-US)，這些公司的股票受到銀行倒閉的嚴重打擊，這些公司將於下周公布上季財報。