末日博士：Fed正面臨三重困境 根本就是不可能的任務

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，美聯準會 (Fed) 正面臨著維持價格穩定、經濟成長和金融穩定的三重困境，他認為這根本就是「不可能的任務」。

羅比尼在接受採訪時表示，當利率提升時，會給債權人和借款人都帶來更多壓力。如今 Fed 只用一個工具，即聯邦基金利率，來實現上述三個目標，在他看來，這就是不可能的任務。

針對上月爆發的銀行業危機，羅比尼表示：「許多地區性銀行的商業模式已經崩潰，最壞的情況恐怕還在後頭。」

羅比尼指出，地區性銀行的存款基礎薄弱，並且有大量未投保的存款。而且在銀行業危機發生後，貨幣市場基金誘人的回報使存戶將資金撤出銀行。人們開始逐漸意識到，相較於幾乎為零的銀行存款收益，他們可以從有政府保險的貨幣市場國庫券上得到 4% 或 5% 的收益。

羅比尼還提到，金融體系中的信貸緊縮，將大幅拖累經濟成長。「信貸緊縮將使美國經濟在今年稍晚陷入衰退。」羅比尼說。

幾個月來，羅比尼一直在發出類似的警告。他上月表示，經濟正走向危險的「百慕達三角」，明年可能出現「嚴重衰退」，市場應該為一場堪比 2008 年的危機做好準備。

魯比尼形容，「它就像一個百慕達三角。你的收入，你的資產價值，還有你負債的融資負擔都會受到衝擊。如果你是一個高槓桿的家庭或企業，你最終會陷入困境」。

他警告，當許多家庭出現這些問題時，就會出現 2008 年那樣的系統性家庭債務危機。