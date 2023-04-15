〈貴金屬盤後〉市場近期已超買 金價自歷史次高紀錄下滑 本周走跌

黃金期貨周五 (14 日) 收低，在前一日創下歷史次高紀錄後全面下跌，係因投資者權衡了美國聯準會 (Fed) 可能就快停止升息的預期。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 39.50 美元或 1.9%，報每盎司 2015.80 美元，本周最近月黃金期貨價格下跌 0.5%。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 認為，黃金期貨周五的走勢表明近期已經超買。

6 月黃金期貨價格周四收在每盎司 2055.30 美元，創 2020 年 8 月 6 日以來新高 (當天收在 2069.40 美元歷史高點)，係因美元走軟，美國經濟數據疲軟，升高聯準會 (Fed) 不升息的機率，加上經濟有溫和衰退的可能性，促使投資人尋求避險，提振對貴金屬的需求。

Schrage 表示，黃金若要突破任何紀錄，必須確認 Fed 已完成升息行動，「市場正接受此想法，但仍存在很大的不確定性。」

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 表示，央行購買黃金、美國加深走疲，因經濟邁向衰退，通膨卻未消失、歷史性的地緣政治轉變——這有可能取代美元作為全球儲備貨幣的地位，以及許多因升息而造成的未知風險，這些均有利於黃金。

Spina 表示，目前很難說黃金已經準備好在未來幾天突破新高，也很難確定黃金是否花數周時間在歷史高位下方盤整，就會再次走高。「市場處於短期超買狀態。」

儘管如此，隨著升息前景結束，通膨卻還沒下降至 2% 目標，且經濟看起來要邁入收縮階段，滯脹情景似乎正要發揮作用，「這是黃金最看漲的情景，即實際利率為負，且很少有行業出現任何增長的情況。」

交易員一直在關注美國經濟數據，尋找經濟放緩的跡象，因這可能令 Fed 暫停或結束靠升息抑制通膨的行動。

Spina 設定初始上行目標，一旦金價創下 2300 美元至 2500 美元的歷史新高，西方買家也會加入，跟著全球各地一起購買黃金，金價有可能上漲高達 2700 美元。

周五公布的經濟數據顯示，美國 3 月零售銷售下降 1%，大於預期。然而，美國 3 月工業生產上升 0.4%，卻高於華爾街預期的 0.2% 升幅。

與此同時，密歇根大學的 4 月消費者信心指數自前月的 62 小升至 63.5。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示：「雖然美國零售銷售數據令人失望，引發經濟衰退擔憂，而使金價略有下滑，但前景仍然看漲——尤其是在市場仍預計 Fed 將在夏季降息的情況下。」

Comex 金屬商品交易