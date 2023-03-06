中光電旗下譜鉅攜新竹臺大分院 推近紅外光譜儀藥品快篩辨識平台

中光電 (5371-TW) 旗下譜鉅科技去年即與新竹臺大分院建構智慧型藥品快篩平台，並簽署合作備忘錄，今 (6) 日進一步宣布智慧型藥品快速辨識平台正式導入新竹臺大分院的門診藥物諮詢室以及住院藥局，以進行第二階段場域驗證，可望全方位輔助藥師與民眾進行藥物辨識、提升用藥安全。

譜鉅科技總經理許國辰表示，利用近紅外光譜儀辨識藥品已行之有年，但傳統近紅外光譜儀體積大且價格昂貴，只能在實驗室操作，無法適用在新興多樣的快篩應用，不過隨著 MEMS 技術發展、機器學習與人工智慧的加持，微型近紅外光譜儀開始微型化與智能化。

許國辰進一步指出，隨著智慧型手機與藍牙無線通訊的普及，微型近紅外光譜儀逐漸成為人工智慧物聯網 (AIoT) 的一個重要感測裝置，包含智慧醫療、智慧工業、智慧農業等都可見到微型近紅外光譜儀的導入，而智慧型藥品快篩即為智慧醫療的一項重要應用。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，與譜鉅科技合作導入智慧型藥品快速辨識平台，再次展現關鍵科技與智慧醫療結合的實力，藉由可程式化的微型近紅外光譜儀與開發藥品光譜資料庫，可望精準辨識藥物、輔助藥師快速為病人提供藥品諮詢及精準用藥，為新竹臺大分院醫療數位轉型打造新的里程碑。

新竹臺大分院副院長暨智慧醫療創新中心主任譚慶鼎也說，將智慧型藥品快速辨識平台運用在門診藥物諮詢室及住院藥局，可確保給藥正確性，並增進良好的醫病關係，未來將與譜鉅科技持續擴增智慧型藥品快速辨識平台資料庫，以辨識更多的藥物，在優化醫療品質以及在提升用藥安全的同時，也能減輕藥師及護理人員的工作壓力。

譜鉅科技是中光電子公司，在 2017 年 12 月成立，主要致力開發與銷售近紅外光譜儀產品。