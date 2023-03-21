經濟部加速軍用商規無人機國產化 與7家廠商簽約

經濟部為強化國內無人機產業系統整合能力、建立符合我國軍事戰略需求的無人機技術與產品，將針對通過遴選的廠商提供研發補助資源，開發 3 類 5 款軍用商規無人機產品的系統模組及關鍵技術，今 (21) 日也與 7 家業者完成聯合簽約，並宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段。

由行政院指導國科會、國防部、經濟部、中科院等共同成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提出的 3 類 5 款軍用商規無人機機型，由經濟部主導辦理系統整合主導廠商遴選作業，並在 2022 年 12 月 21 日正式公告 9 家優選廠商名單，國防部也針對遴選結果，在 2023 年 3 月 2 日前陸續與優選廠商完成軍用商規無人機之原型機小批量產採購簽約作業。

經濟部說明，為配合國防部原型機開發期程，已在 2023 年 1 月 6 日公告「A + 企業創新研發淬鍊計畫—軍用商規無人機發展計畫」受理優選廠商申請，將輔導優選廠商協助其合作業者，共同開發軍用商規無人機產品的系統模組，包含電池模組、飛控模組、電推模組、應用功能模組、航電與通訊模組等，以及關鍵技術。

經 2 月 10 日召開技術審查會議，確認符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太 (8495-TW)、長榮航太 (2645-TW)、神通資訊科技、自強工程、中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人、富蘭登科技等 7 家業者。

經濟部補充，雷虎 (8033-TW) 公司投入無人機研發，目前已取得經濟部研發補助，為避免補助資源重複投入，故本次未提出計畫申請。

軍用商規無人機遴選作業全程配合行政院指導，由國防部負責規格訂定與採購，並由經濟部負責遴選與研發補助，流程嚴謹且公正公開，透過此次研發補助聯合簽約儀式，同時展出無人機現有技術能量及發展規劃，可望充分說明政府發展無人機產業之決心，期帶動無人機業者參與國防自主開發，補足產業供應鏈缺口，健全無人機產業發展環境。