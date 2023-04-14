在中國市場 去年屈臣氏幾乎每天都在關店

近期屈臣氏母公司長江和記實業公司發布的年報顯示，去年屈臣氏在中國的門市家數驟減 343 家，跌破門市總數 4,000 家的紀錄，幾乎每天都在關店，凸顯去年是屈臣氏在中國市場的分水嶺。

據《界面新聞》報導，這也是屈臣氏進入中國發展 34 年來首次停下擴張腳步。新冠肺炎疫情爆發後，屈臣氏已經放慢展店速度，2020 年與 2021 年新增門市數量分別為 168 家和 64 家，而此前五年的速度是每年新增三、四百家。

門市數量縮減，隨之帶來的是業績貢獻下滑。2020 年至 2022 年，屈臣氏中國收益總額變化分別為 - 19%、14%、-23%。值得注意的是，屈臣氏中國單店的平均年銷售額，自 2014 年起一直處於下滑狀態，2014 年單店平均年銷售額為 977 萬港元，到去年已經腰斬至 458 萬港元。

疫情自然是近兩年壓垮屈臣氏的重要因素，但不可否認的是，在電商崛起、新美妝零售多品牌店冒頭的情況下，中國零售環境出現巨大變化，而屈臣氏一直跟不上。

十年前，屈臣氏依靠無可匹敵的渠道優勢，成為各大品牌爭相入駐合作的對象。在中國美妝市場尚顯稚嫩的時期，屈臣氏曾代表美妝潮流的前沿平台，捧紅美即面膜、里美 BB 霜、Za 隔離霜等風靡一時的商品。

然而，現在年輕消費族群要買美妝品，屈臣氏未必能排得上號。

一方面，屈臣氏在選品上主打「大而全」，加上飲料、食品等品類更偏向生活便利。在 Harmay 話梅、WOW COLOUR 等更聚焦美妝細分特色的新型美妝多品牌店面前，屈臣氏不佔優勢。

另一方面，雖然屈臣氏已經改掉了原來被詬病的 BA（美容顧問）貼身銷售的壓迫感，但比起前述美妝多品牌店「大牌小樣」引流、無 BA 自主購物等手法，屈臣氏一直沒有新的模式創新。

某化妝品業界人士表示，屈臣氏渠道服務老化，帶不動高客單價的商品。相較下，絲芙蘭在帶動高檔化妝品入市上還有一定優勢。此外，他們在消費者調查中發現，主要消費者基本是在品牌電商官方旗艦店購買，美妝多品牌店通路佔據的比重不高。

在渠道絕對優勢流失的情況下，屈臣氏與品牌方之間的合作模式卻還停留在往昔掌握話語權的時代。

屈臣氏的商業模式和家樂福類似，利潤構成除了面向 C 端消費者的利潤差，還有來自品牌方的服務費用。但其服務費用涵蓋上架費、條碼費、堆頭費等各種名目的費用，而且回款周期較長。有供應商表示，一個賬期付進上千萬貨幣的產品，但回款賬期要 90 天到 160 天，銷售拉不動，化妝品又有效期，有些過期了都還沒結賬。

