美股重點新聞摘要2023年04月14日

今日操盤前瞻

美國 3 月零售銷售、4 月消費者信心

美股財報 (4/14 盤前)：聯合健康 (UNH)、摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、花旗 (C)

Fed 緊急貸款連四周回落 新工具 BTFP 借款額首度下滑

雖然信貸水平仍高，聯準會 (Fed) 對美國銀行業的貸款規模已連續第四周下滑，但表明上月銀行倒閉事件所引發的流動性壓力持續緩解。閱讀全文...

德國擬增加補貼 推動英特爾擴大 170 億歐元晶片廠投資

英國《金融時報》（FT）周四（13 日）報導，德國政府正在透過巨額補貼推動英特爾擴大其具有里程碑意義的 170 億歐元晶片廠計畫。該筆投資已成為德國自二戰以來最大的外國直接投資。英特爾將從德國政府獲得 68 億歐元的補貼，用於德國東部城市馬德堡（Magdeburg）蓋大型晶圓製造廠。閱讀全文...

亞馬遜加入生成式 AI 競賽 瞄準雲端客戶

亞馬遜旗下雲端運算部門 AWS 周四（13 日）發布自家的兩種大型語言模型，一種用於生成文本，另一種可以幫助推動網路搜尋個性化等。不過，亞馬遜的新品發布並沒有包含 Google 或微軟的那種聊天機器人。閱讀全文...

OPEC 月報：減產計畫將導致供應缺口擴大

石油輸出國組織（OPEC）表示，今年全球石油需求預估將超過新冠疫情前水準，減產可能會導致供應缺口擴大，但受貨幣緊縮政策影響，美國夏季石油需求存有不確定性。閱讀全文...