S3列18檔軋空100分股票清單 Coinbase居第一

股市感覺在區間震盪，但近期有所上漲，然而，即使是小幅上漲也可能提高軋空機會，從而懲罰賣空者。

賣空者押注股價將走跌，透過借入股票並賣出，再於股價下跌時買回股票，賺取價差利益，但倘若股價未如期下跌而是大幅上漲，賣空者可能認賠回補股票，加上多頭力量，導致價格螺旋式上升，迫使其他賣空者止損回補。

根據追蹤賣空數據的 S3 Partners，近期 18 檔股票出現完美的所謂軋空分數 (Squeeze Score) 100。

S3 預測分析總經理 Ihor Dusaniwsky 周三 (12 日) 報告寫道，軋空分數覆蓋「軋空、更高的融券費用和未實現的損失」這些重要組成部分，因為融券費用更高，就會使持有借入股票的成本更高，增加賣空者認賠殺出的可能性，而空倉未實現的損失增加也會有同樣效果。

另外，股票波動和交易是否擁擠也會影響得分。

Dusaniwsky 指出，得分達 100 的 18 檔股票如下：

Coinbase (COIN-US) CarMax (KMX-US) GameStop (GME-US) MicroStrategy (MSTR-US) AMC Entertainment (AMC-US) TG Therapeutics (TGTX-US) Upstart Holdings (UPST-US) Carvana (CVNA-US) Marathon Digital (MARA-US) Riot Blockchain (RIOT-US) Rocket Companies (RKT-US) Novavax (NVAX-US) EVgo (EVGO-US) Arcutis Biotherapeutics (ARQT-US) Desktop Metal (DM-US) Tellurian (TELL-US) Sana Biotechnology (SANA-US) UWM (UWMC-US)

根據 S3 的數據，Coinbase 價值 27 億美元的股票被放空，空單餘額比率近 25%，為此榜單的榜首。

Riot Blockchain 股價過去一個月上漲 116%，令賣空者背負龐大未實現損失。同期 S&P 500 和那指分別上漲 7% 和 8%。

根據 S3 的數據，就 AMC 而言，賣空者必須支付溢價年率高達 238% 的融券費用才能賣空，至於融資，根據 S3 的數據，意味著賣空者若以 100 美元借入 AMC 股票並賣空，持有空倉一年則須向股票所有者支付約莫 300 美元。

雖然 S3 的高軋空分數不一定保證股價飆漲，但至少對賣空者來說，鐵定是危險訊號。