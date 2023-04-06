經濟前景不明朗 亞馬遜計劃削減員工股票獎勵

美電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 表示，為應對不確定的經濟形勢，計畫削減員工股票獎勵，作為薪酬計劃的一部分。

亞馬遜發言人在一封電子郵件聲明中表示：「公司決定在最終展望年，小規模減少 RSU(限制性股票單位)，但其他年度不受影響。」不過聲明中並未但未具體說明最終展望年度在何時期間。RSU 為企業給予員工的股票獎勵，賣出的時限有所限制而不能一次性賣出。

發言人也表示，考慮到經濟前景的不確定性，公司未來也有可能調整薪資報酬模式，以在現金薪資和股票等獎勵之間更加平衡。

此一消息是在亞馬遜宣布第二輪大規模裁員幾週後發布的，隨著經濟不景氣迫使公司削減成本，裁員浪潮席捲了科技業。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 曾表示，今年的年度計畫首要原則是精簡，同時繼續大力投資關鍵的長期客戶體驗，在達到有效改善客戶生活的同時也能提升亞馬遜營運，並且表示過去幾年內亞馬遜的大多數業務都有顯著成長。

亞馬遜曾在 2 月表示，受消費者和雲端運算客戶削減支出的財務影響，當前季度的營業利益可能會繼續下滑，而獲利豐厚的雲端運算部門在去年第四季營收成長放緩。為此，亞馬遜已經縮減或關閉整個服務，例如替雇主提供的虛擬初級健保服務。