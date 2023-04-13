食品通膨可能已見頂 美國3月蛋價月減11% 創1987年以來最大降幅

美國最新消費者物價指數 (CPI) 證實持續多月的趨勢：隨著能源價格趨於穩定，食物成了物價上漲和美國消費通膨背後的最大因素之一。

但數據顯示，3 月通膨也有好轉跡象──雜貨成本，即所謂的家庭食品指數，較 2 月下降 0.3%，為 2020 年 9 月以來的首次下降。

美國通膨整體持續降溫，部分係因聯準會 (Fed) 過去一年積極升息的緣故。美國周三 (12 日) 公布的 3 月 CPI 年增 5%，低於市場預期的 5.2% 與前值 6%，為 2021 年 5 月以來新低，更自去年夏季 9.1% 的高峰大幅下降。

雖然能源通膨在俄羅斯入侵烏克蘭一年後已有所回落，但家庭食品價格 (大多數家庭最大的開支) 仍較一年前高出 8.5%。

但跡象表明，食品通膨可能已達頂峰。3 月包含肉類、家禽、魚類和雞蛋的指數下降 1.4%，為 2020 年 9 月以來首次下降，其中蛋價連續第二個月下降，3 月蛋價更是較一個月前便宜近 11%，為 36 年來的最大跌幅，成為食品通膨指數下降的最大推動力。水果和蔬菜價格也月減 1.3%。

然而，其他雜貨成本仍繼續上漲，包括穀物、烘焙產品以及非酒精飲料。在餐廳用餐的成本也越來越高，3 月再漲價 0.6%，漲幅與前兩個月相同。

自去年春季以來，許多農產品的成本一直在下降，但家庭食品物價卻仍居高不下，而食品相關公司則表示，漲價是燃料、加工費用、包裝、運輸和配送等項目成本上漲的結果。

美銀經濟學家周三報告寫道，國內居家食品價格下跌有點令人訝異，但運輸成本和大宗商品價格最近已下跌，應會支持這個類別的通膨減緩 (disinflation)，但在工資強度更適中之前，非居家的食品價格恐仍居高不下。