〈房產〉內湖豪宅「璞真水寓」最新成交達每坪146萬元創社區新高

房貸利率升升不息，不過豪宅客有備而來，實價登錄顯示，今年 3 月法人買方以 1 億 2680 萬，無貸款買下內湖豪宅「璞真水寓」7 樓戶，單價每坪約 146 萬元，創該社區歷史新高紀錄，該社區屋齡約 6 年，前一手買家於 2014 年預售時以 1 億 1290 萬元購入，持有 9 年轉手增值 1390 萬元。

台灣房屋內湖加盟店店長王禮民指出，位於碧湖畔的「璞真水寓」，社區車位屬於公設，因此權狀內車位坪數含在公設坪數內不分開拆算，這次新交易的 7 樓戶單價 146 萬元，創下社區新高，主要因為該社區僅九戶，6 樓以上即可俯瞰碧湖，景觀遼闊且稀有，且 7 樓戶是帶有千萬元價值的裝潢銷售，因此轉手增值幅度高。

今年初豪宅市場包括「璞真水寓」，就出現至少 6 筆無貸款的豪宅交易，包括松山區「潤泰敦峰」今年 3 月 10 樓戶，總價 1 億 7460 萬元成交，以及 2 月 21 樓兩戶逾 4 億；中山區「芷英」6 樓戶，1 億 8991 萬無貸款購入；大安區「吉美大安花園」13 樓戶 1.39 億元，也都是無貸款交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購買動輒上億的豪宅，不需貸款就出手，其中不乏是以公司名義購買，多半是想趕在平均地權條例修改上路前，積極布局，避免受「法人購屋許可制」的約束。

而直接動用現金購屋，除了顯示企業的資金豐沛外，免經過銀行核貸、對保的繁瑣過程，過戶時程縮短，也無須交代金流來源，符合重視隱私的高資產族多重考量。此外，不動產也是優質擔保品，就算未來需要資金活用，仍可以抵押貸款，因此高端客採現金購屋，在財務規劃上還是具備一定的靈活性。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行已連續 5 次升息，累計升息 3 碼，對於高總價的物件貸款利息更是明顯有感，升息前豪宅地板利率為 1.72%，目前豪宅的地板利率已來到 2.47%，假設以豪宅貸款 30 年、申貸 1 億元試算，整體總共會比升息前多出約 1360 萬元的利息成本，對於滿手現金的部分高資產族來說，購置不動產偏好採現金付清，讓資金能有抗通膨的避風港。