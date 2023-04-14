〈房產〉房市交易萎縮建商也縮手 全台首季住宅推案供給探新低

2023 年房市開春走勢詭譎，根據市調業者統計，全台總銷金額為 5871 億元，季增 4%，年增 47%，不過扣除商辦後，住宅總銷僅 4100 多億元，創下自 2021 年第三季以來新低。供給部分，推案個數 326 件、戶數 2.3 萬戶，均較上季或去年同期量縮 1-3 成，持續走跌。

調查顯示，房價部分，各縣市除部分特殊區域，如台北市受惠豪宅、商辦領漲，成交價一路衝上每坪 130 萬元大關，年漲幅達 3 成，其餘地區漲勢皆放緩，惟在營建成本、通膨等支撐下，短期內仍難有大幅修正的機會。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，今年開季受 329 檔期效應加持，總銷金額再創新高，但主因僅是受房價高漲、指標商辦撐場支撐，並非房市復甦所致。尤其目前央行升息循環未見盡頭，加上房價修正幅度有限，不僅建商保守應對，買方也不願貿然挺進，隨著下半年還有打炒房新制上路、總統大選等干擾，預料這波僵局還會持續好一陣子。

台北市本季在「敦南霖園」、「台北之星」等每坪開價近 300 萬元的頂級豪宅拉抬，加上商辦市場火力全開，一口氣有「京華廣場」、「忠泰世界廣場」等案公開，刺激價量衝高；不過受房價基期過高，加上部分業者讓利空間有限，現階段除非個案在價格或規劃上具有亮點，否則難以吸引買方出手追價，也讓住宅買氣持續下滑。

新北市近年因累積推案量大，當前又適逢利空夾擊買氣放緩，開季動能全面熄火，各項指標跌幅均名列前茅。值得一提的是，本季新北市清一色為中小個案掛帥，總銷 50 億元以上的指標案幾乎銷聲匿跡，如三重、淡水等一級戰區更是靜悄悄，顯示在大環境緊縮壓力下，建商已不願像過往大手筆加碼搶進。

桃園市由於缺乏指標案支撐及建商信心轉弱等影響，部分熱區如龜山、青埔等地，表現也較前兩年明顯冷清，目前當地建商重心由獵地開案轉向去化餘屋，像 329 檔期就有建案祭出送家電、贈品等來衝刺買氣，整體而言賞屋人潮雖有所回籠，但因買賣雙方對價格認知仍有落差，距離市場回春仍有得等。

新竹推案水位同樣持續走跌，新案開價、成交價與上季相比雙雙出現跌幅，為各縣市唯一價量雙減的地區。591 市調指出，目前全台觀望氛圍濃厚，新竹亦未能倖免，量能走跌並不令人意外；至於房價則是因去年第 4 季適逢竹北高價案進場墊高基期，致使本季房價向下修正。

台中市本季持續度小月，由於房價漲幅過快，新建案平均開價及成交價均已站穩 4 字頭，加上升息、打炒房等利空壟罩，買氣持續卡關，目前案場每周平均來人已跌落至 9 組，較上季或去年同期的 13 組明顯有落差，也是各縣市最低，也使當地業者不是擴大廣告宣傳力道，就是舉辦促銷活動來刺激買氣。

轉往南二都，台南市今年開季延續 329 檔期氣勢表現獨走，在新案遍地開花的助攻下，總銷金額從去年同期 177 億元衝高至 751 億元，量能大增近 600 億元，年成長達 3 倍多。此外，由於本季推案重心落在安南、永康、善化或新市等蛋白區，價格較市區相對親民，也陸續吸引民眾上門看屋，人潮有回溫跡象。

至於高雄市因去年第四季推案爆發，拉高推案基期，導致首季個案數、總銷與戶數呈現季減。不過今年受惠小港、楠梓、仁武等區等地新案公開，表現尚稱穩健，像楠梓區就陸續有醞釀已久的新案加入，帶動當地總銷金額突破百億元大關。