〈房產〉房市交易萎縮 北市南港新建案單價逆勢向上突圍

房市交易萎縮，台北市交易量遽減，甚至去 (2022) 年第四季台北房價指數呈現下跌，但新案市場依然有高價交易，據預售屋實價資料，台北市南港區再添單價破百交易，除區域指標「世界明珠」，位於南港展覽館對面的「全陽馥」及重陽重劃區內的「中瑋吾年」，都揭露每坪百萬元交易。

其中，南港重陽重劃區內新案如「中瑋吾年」、「香榭帝寶」成交價每坪落在 90-110 萬元左右，單價比周邊中古屋高出 2-4 成。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，南港房市在盤整時期一度蕭條，價格面臨修正，但東區門戶計畫持續發展，有軟體、生技產業中心、文創園區加持，以及三鐵共構的交通優勢，隨著大型企業進駐，自住人口增加，雖然台北市成交冷淡，惟目前新案價格不見鬆動，反而持續有高價揭露。

住商機構表示，過往大坪數在南港不易突破百萬大關，在去年房市反轉向下，反而出現了百萬元單價；此外，預售屋實價在去年 1 月揭示「世界明珠」成交價，當時資料最高單價每坪 175 萬元，去年 7 月又出現每坪 186.2 萬元高單價，且該戶總價高達 3.8 億元，從價格面刷新南港區的房市亮度。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠指出，南港區目前的新案單價每坪 90 萬元起跳，但買方購屋總預算大部分在 3000 萬元以內，並希望可以購得 2-3 房，且政府持續打房，買方期待價格下降，但賣方對價格相當堅持，寧願惜售不賣，也不願降價，因此南港交易量偏低，從去年下半年已開始明顯下滑，不過成交價沒有因量跌而價修。

同時，台北市南港近期單價破百萬交易，除了世界明珠這類以高端買方為主的物件，多數是小坪數物件，及總價不到 7000 萬元的交易。郎美囡分析，不動產選擇性信用管制針對台北市的高價住宅貸款限制，以及台北市的豪宅稅，總價門檻都是 7000 萬元，因此買方總價帶若是落在相近的區間，多會精算考量，選擇總價都在 7000 萬元以內的產品，雖然預售屋完工是 2-3 年後，但政府以政策緊綁高價宅的態度不易鬆動，總價帶往往是高價宅的考量關鍵。