〈房產〉雙北捷運公園宅 北市華山大草原遊戲場周邊最吸買氣

房仲業者團盤點雙北市捷運站附近的特色親子公園，篩選周邊 1000 公尺的交易，就近一年交易量與房價來看，以華山大草原遊戲場周邊表現最亮眼，近一年交易量為 499 件居冠，其次是大安森林公園，成交 290 件，第三則是成交 266 件的中正河濱公園。

如以房價來觀察，大安森林公園周邊最高貴，大樓住宅均價每坪突破百萬元，公寓「8 字頭」，房價最為親民的則是林口樂活公園，「2 字頭」房價吸引首購族青睞。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，根據實價登錄資料盤點雙北市親子公園周邊房市，由華山大草原遊戲場交易量 499 件奪冠。華山大草原遊戲場被譽為「台北最美特色公園」，遊戲場舊址為華山車站、華山酒廠，公園的設計主題圍繞在火車、酒廠煙囪之間，捷運方面緊鄰善導寺站，交通機能優越。同時還有三創生活園區、光華商場等，都市精華地段能擁有大片綠地，周邊大樓均價約每坪 76.1 萬元，主要交易路段為新生北路一、二段、松江路、長安東路一、二段等，以 20 坪以下小宅為交易主力，至於公寓均價約每坪 66.3 萬元。

而大安區大安森林公園則是以交易量 290 件位居第二，近一年大樓均價約每坪 111.4 萬元，公寓均價則約每坪 85.7 萬元，不論式大樓或是公寓，都是熱門親子公園中單價最高的。

若從單價來觀察，位於文山區的文山森林公園與辛亥生態公園是台北市境內房價最親民的區塊，大樓均「6 字頭」，而公寓產品「4 字頭」即可擁有，陳金萍指出，台北市文山區素有「文教區」之稱，區內人口結構以公教人員為主，是全市 12 區之冠。

陳金萍指出，在熱門親子公園中，林口樂活公園周邊「2 字頭」房價最受首購族青睞，鄰近機捷長庚醫院站，擁有全台唯一捷運車廂溜滑梯，加上近年來林口新市鎮發展快速，除了機場捷運、三井 Outlet、家樂福、威秀和國賓影城等生活機能陸續到位，商圈、學區等都已相當成熟，房價相對親民，也磁吸不少北市客移入，帶動區域房市成長。