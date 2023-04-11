〈房產〉新北房價走勢出現四大凹陷區 「這區」漲最快

新北外圍第一環蛋黃區的房價基本都已經站穩 4-5 字頭，預算有限的購屋民眾只好把目光轉向其他房價更親民的區域。其中，五股區、泰山區、樹林區、土城區這 4 個行政區緊鄰新北蛋黃區，生活機能成熟，且平均房價仍普遍落在 3 字頭上下，的確堪稱是新北的「房價凹陷區」，其中又以泰山上漲最快。

由實價登錄揭露，在以上四大房價凹陷區中，又以泰山區的房價年漲幅最快，高達 11.8%，其次分別是五股區漲幅 11.7%、土城區 10.7%、樹林區 10%。對此，東森房屋泰山十八甲加盟店店東蔡坤唐表示，泰山建設題材豐沛，基礎機能完善，房市前景相當看好，而且預估隨著建設題材的落實，泰山房價仍有繼續穩步走揚的空間，購屋民眾不妨把握時機、超前部署。

蔡坤唐指出，泰山過去因位置相對偏遠、工業廠房較多，導致區域房市表現平平，房價基期相對較低。最近幾年隨著塭仔圳重劃區、泰山十八甲重劃區等重點項目的啟動，再加上五泰輕軌的建設規劃，讓泰山區的房市熱度快速升溫，區域房價也水漲船高。前幾年泰山的平均房價還普遍落在 2 字頭，而現在泰山中古屋的房價基本都已經站上 3~4 字頭，部分新建案的開價甚至可以「坐 5 望 6」，顯見泰山房價正在快速補漲。

蔡坤唐表示，泰山生活機能成熟，到台北市的距離也不遠，最快 30 分鐘左右就可以抵達台北車站，而且泰山鄰近新莊副都心、新北產業園區，近年來除了在地居民外，也磁吸了不少周邊的外溢買盤入住，目前泰山以總價 1000-1500 萬的 二至三房中古屋詢問度最高，買方多為在大台北地區工作且有剛性需求的上班族。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，自去年以來，央行五度升息，房貸利率重回 2% 的時代，房貸族的負擔明顯加重，因此今年的購屋民眾需要更加理性，不要過度操作財務槓桿，特別是對於口袋不深的小資族、首購族來說，更應秉持「先求有再求好」的心態，如果暫時無力負擔蛋黃區的高昂房價，不妨先把目光轉向周圍的「房價凹陷區」。