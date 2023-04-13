美股能否進一步上漲 企業財報可能成決定性因素

美國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅低於預期，令市場鬆一口氣，但一些投資人認為，強勁的企業財報季才是能否推動美股進一步走高的決定性因素。

儘管近月來銀行業陷入動盪，且人們擔心今年有可能陷入經濟衰退，投資人仍確信通膨將持續放緩，並押住聯準會 (Fed) 轉向鴿派立場，這有助於讓標普 500 指數維持上升趨勢。該指數今年迄今已漲約 6.5%。

周三的 CPI 數據支持通膨正在降溫的論述，然而，一些投資人認為市場早已反映通膨放緩這件事，後續股市能不能進一步上漲，可能取決於即將到來的財報季是否超出預期，尤其是銀行業的表現。

Harbour Capital Advisors 投資組合經理 Jake Schurmeier 表示：「當大多數銀行在未來七天發布財報時，一切會更清晰。若銀行證明他們正在成長和放貸，對於信貸前景也有信心，這會是更強烈的信號，說明 Fed 有望實現經濟軟著陸。」

美國勞工部數據顯示，3 月整體通膨率年增 5%，低於經濟學家預估的 5.2%，排除波動較大的食品和能源後，核心通膨年增 5.6%，符合普遍預期。

數據公布後，標普 500 指數起初上揚，但終場仍跌約 0.4%，收在 4,100 點附近。對經濟衰退以及 Fed 態度更鷹的擔憂，過去幾個月加劇了投資人的焦慮情緒，使該指數反覆在該水平附近上下震盪。

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 稱：「從股市角度來看，符合預期的數據已被市場消化，因此我們不認為這會成為估值進一步成長的催化劑。」

聚焦財報季

美股財報季定於周五 (14 日) 拉開帷幕，並由摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等大型銀行打頭陣，投資人將密切關注上月銀行業危機對這些銀行的影響。另一方面，特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US) 和嬌生 (JNJ-US) 等大型企業財報也將在下周出爐。

避險基金 Corbin Capital Partners 投資長 Craig Bergstrom 表示：「股票交易有點過度著重在利率上面，雖然利率軌跡還是很重要，但長遠來看，公司的業務前景更重要。」

Refinitv 預估，美國六大銀行的每股淨利 (EPS) 將較去年同期下滑 10%。

另外，根據 Refinitiv 數據，分析師預估標普 500 指數成分股公司第一季獲利將較去年同期下滑 5.2%，延續去年 Q4 的下跌態勢，陷入所謂的「盈餘衰退」(earnings recession)，是 2020 年疫情爆發以來首見。