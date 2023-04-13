邁向財報季之際 美券商喊買這4檔晶片設備股

邁向財報季之際 美券商喊買這4檔晶片設備股（圖：REUTERS/TPG）
邁向財報季之際 美券商喊買這4檔晶片設備股（圖：REUTERS/TPG）

TD Cowen 周三 (12 日) 推薦，在進入財報季之前，幾檔晶片設備股出現誘人的買進機會。

分析師 Krish Sankar 報告寫道，ASML (ASML -US)、應用材料 (AMAT-US)、科林研發 (LRCX-US) 和 Teradyne (TER-US) 這 4 家公司股票具「跑贏大盤」評級，且是該券商在邁向財報季前的最佳選擇。

該分析師寫道，晶片設備股已經充分消化了記憶體晶片放緩的情形。

Sankar 對這 4 家股票的目標價分別為：ASML  750 歐元（約合 825 美元）、應用材料 145 美元、科林研發 550 美元，以及 Teradyne 115 美元。

針對 ASML，Sankar 稱其為「微影製程 (lithography)」的技術領導者，並樂觀認為該公司將受益於英特爾 (INTC-US) 和台積電 (TSM-US) 正在建設的新工廠。

至於應材，Sankar 認為該公司應可受益於「服務部門增長，進一步推動多元化半產品組合」，並預估隨著製造成本下降，公司的利潤率將提高。

隨著記憶晶片產業邁向更先進的技術，科林研發應可隨時間推移而表現越來越好。Teradyne 為工業自動化客戶提供服務，其業務增長強勁

ASML 周三逆轉收低 0.77% 至每股 654.66 美元；應用材料下跌 2.77%，收每股 113.16 美元；科林研發下跌 2.06%，收每股 497.07 美元；Teradyne 轉跌 0.78%，收每股 101.48 美元。

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