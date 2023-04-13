美國航空類股下跌 又一家航空公司警告獲利有壓

航空股周三 (12 日) 普遍下跌，繼聯合航空 (United Airlines) 之後，美國航空 (American Airlines) 也警告，第 1 季獲利可能被勞動力和燃油成本拖累，讓航空股在本月財報季開跑前夕烏雲罩頂。

美國航空 (AAL-US) 終場下挫 9.2% 至每股 13 美元，聯合航空 (UAL-US) 挫跌 6.5%，達美航空 (DAL-US) 下滑 2.4%，西南航空 (LUV-US) 跌 1.4%。達美航空預定周四公布財報，為航空類股的財報密集公布期揭開序幕。

儘管全球旅遊需求大爆發、機票價格高昂，迄今有助於航空業者抵銷燃油和勞動力成本，但借貸成本上揚、高通膨和失業問題，讓經濟前景蒙上陰霾。

美國航空 1 月曾透露，燃油價格暴漲將近 70%，但因為飛機供給不足導致運力有限，航空業大致得以安然度過美國的景氣降溫。

美國航空認為需求仍強，預估 2023 年第 1 季每座位里程單位營收 (revenue per available seat mile，TRASM，定價能力的指標) 將年增 25.5%，落在自行預估區間 24-27% 的中點。

然而，第 1 季調整後 EPS 預估介在 1 到 5 美分，雖然高於該公司之前預估的損益兩平，但低於 Refinitiv 分析師預測的 6 美分。

此外，燃油價格預測區間從原估的每加侖 3.33-3.38 美元，下修為 3.32-3.37 美元，但仍遠高於去年第 1 季的 2.80 美元。

Raymond James 分析師 Savanthi Syth 說：「美國航空第 1 季最新財測大致落在 1 月初步指引區間的中點，但我們原本期待，就像捷藍航空 (JetBlue)3 月中旬提供的財測一樣，美國航空會有更好的表現。」捷藍航空 (JBLU-US) 周三收黑 3.74%。