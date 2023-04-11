美股Q1財報季恐為疫情以來最差 高盛提四點供投資人逆勢突圍

美企第 1 季財報季將在本周五 (14 日) 開跑，高盛認為，這將是 2020 年疫情爆發以來最黯淡的財報季，但是投資人可以從四個方向找出有機會逆勢突圍的個別企業。
根據 FactSet 訪調分析師的平均預測，美企第 1 季營業利益預估將下滑 6.8%，如果成真，代表企業獲利連兩季萎縮，而且是 2020 年第 3 季萎縮 30% 以來最差表現。去年第 4 季萎縮 4.6%。
財報季可能成為股市關鍵大考，高盛以 David Kostin 為首的分析師團隊建議投資人從以下四點，找出保護自己投資組合的策略。
1. 利潤
在通膨率高達 40% 的情況下，企業利潤受到嚴重擠壓，因此可留意有保障利潤計畫的企業，以及具體的方法，例如如何擬定提高定價力、確實削減成本、加強費用管理紀律等策略。
2.AI 應用
ChatGPT 崛起讓人工智慧 (AI) 成為今年最受矚目的投資趨勢之一，並帶動微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US) 這些科技巨擘大漲，也為那斯達克 100 指數重返牛市助了一臂之力。
因此若企業有採用 AI 提升效率的計畫，尤其是在提高員工生產力的應用方面，應可抵消獲利和營收疲軟對股價的部分衝擊。
3. 撙節
隨著企業削減支出的舉措日益明確，高盛建議投資人關注財報法說會，從企業主管談話尋找具體的跡象。
根據該團隊的追蹤，企業庫藏股去年第 4 季的規模年減超過 20%，之後一直保持疲弱，不僅如此，一些領先指標顯示，企業正在消減資本支出和研發開銷。
4. 中國解封
包括習近平在內的中國官員都曾表示，解封後經濟將強力成長，鑑於美國服務業景氣有降溫的跡象，企業或許能從中國解封商機中獲得提振。
分析師建議策略
目前美股多由高科技股撐腰，去年亮眼的價值股今年多半落後大盤。
從技術面來看，當企業獲利連兩季萎縮，已經符合「獲利衰退」定義。Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 說，獲利衰退通常但不必然和景氣衰退同時發生，這一次可能會是經濟並未普遍衰退，企業獲利就下滑。
Federated Hermes 首席股市策略師 Phil Orlando 說：「我們仍建議採取防禦姿態，資產配置聚焦在較不昂貴的價值股、小型股、國際股，類股可以選擇低 beta、有高股息殖利率支撐的各股。我們也偏好現金和公債。」
不管景氣走向如何，一些分析師預測疲軟的企業獲利可能讓標普 500 跌回 10 月低點。標普 500 周一 (10 日) 收在 4109.11 點，去年 10 月收盤低點不到 3600 點。
大部分標普 500 成分股企業將在未來幾周公布今年 1-3 月財報，到 5 月 5 日以前，將有 87% 企業公布財報。