美股Q1財報季恐為疫情以來最差 高盛提四點供投資人逆勢突圍

美企第 1 季財報季將在本周五 (14 日) 開跑，高盛認為，這將是 2020 年疫情爆發以來最黯淡的財報季，但是投資人可以從四個方向找出有機會逆勢突圍的個別企業。

根據 FactSet 訪調分析師的平均預測，美企第 1 季營業利益預估將下滑 6.8%，如果成真，代表企業獲利連兩季萎縮，而且是 2020 年第 3 季萎縮 30% 以來最差表現。去年第 4 季萎縮 4.6%。

財報季可能成為股市關鍵大考，高盛以 David Kostin 為首的分析師團隊建議投資人從以下四點，找出保護自己投資組合的策略。

1. 利潤

在通膨率高達 40% 的情況下，企業利潤受到嚴重擠壓，因此可留意有保障利潤計畫的企業，以及具體的方法，例如如何擬定提高定價力、確實削減成本、加強費用管理紀律等策略。

標普 500 成分股企業 (不計金融股和公用事業股) 淨利潤各季變動，來源: FactSet、高盛

2.AI 應用

ChatGPT 崛起讓人工智慧 (AI) 成為今年最受矚目的投資趨勢之一，並帶動微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US) 這些科技巨擘大漲，也為那斯達克 100 指數重返牛市助了一臂之力。

因此若企業有採用 AI 提升效率的計畫，尤其是在提高員工生產力的應用方面，應可抵消獲利和營收疲軟對股價的部分衝擊。

3. 撙節

隨著企業削減支出的舉措日益明確，高盛建議投資人關注財報法說會，從企業主管談話尋找具體的跡象。

根據該團隊的追蹤，企業庫藏股去年第 4 季的規模年減超過 20%，之後一直保持疲弱，不僅如此，一些領先指標顯示，企業正在消減資本支出和研發開銷。

標普 500 現金運用年比變動，橫軸左至右依序為資本支出、研發、股利、庫藏股。來源: FactSet、高盛

4. 中國解封

包括習近平在內的中國官員都曾表示，解封後經濟將強力成長，鑑於美國服務業景氣有降溫的跡象，企業或許能從中國解封商機中獲得提振。

分析師建議策略

目前美股多由高科技股撐腰，去年亮眼的價值股今年多半落後大盤。

從技術面來看，當企業獲利連兩季萎縮，已經符合「獲利衰退」定義。Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 說，獲利衰退通常但不必然和景氣衰退同時發生，這一次可能會是經濟並未普遍衰退，企業獲利就下滑。

Federated Hermes 首席股市策略師 Phil Orlando 說：「我們仍建議採取防禦姿態，資產配置聚焦在較不昂貴的價值股、小型股、國際股，類股可以選擇低 beta、有高股息殖利率支撐的各股。我們也偏好現金和公債。」

Q2 財報季每周公布家數，4/7 到 5/5。來源: FactSet、高盛

不管景氣走向如何，一些分析師預測疲軟的企業獲利可能讓標普 500 跌回 10 月低點。標普 500 周一 (10 日) 收在 4109.11 點，去年 10 月收盤低點不到 3600 點。

大部分標普 500 成分股企業將在未來幾周公布今年 1-3 月財報，到 5 月 5 日以前，將有 87% 企業公布財報。