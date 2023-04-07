紐約Fed：全球供應鏈壓力持續緩解

紐約聯準銀行週四 (6 日) 公布，3 月全球供應鏈壓力指數 (GSCPI ) 升至 -1.06，顯示全球供應鏈壓力持續緩解，主要反映通膨上升壓力有所緩和。

紐約聯準銀行公布，3 月全球供應鏈壓力指數升至 -1.06，而 2 月數值修正為 -0.28，3 月數值是 2009 年以來最低。負數值表明壓力低於歷史平均水平，全球供應鏈問題一直是通膨率上升的主要驅動因素，GSCPI 在 2021 年 12 月觸頂 (4.31) ，並在此後大部分時間都在下降。

紐約聯準銀行表示：「在年初前後經歷暫時性挫折之後，全球供應鏈狀況已基本正常化。物流相關問題緩解與歐洲積壓和交貨時間縮短，以及台灣發展有關。」

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二談話中指出，在經濟供應方面，供應鏈中斷情況普遍有所改善，儘管情況並不一致，這是一個好消息，因為可以通過需求進一步放緩和供應進一步改善來緩解物價壓力。

聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams），較高的利率降低商品價格上漲的壓力，疫情早期困擾經濟的供應鏈瓶頸已消退，這也有助於降低商品價格通膨。

但威廉斯表示，除住房外，由非能源服務因素驅動的價格壓力正在減弱。受到這些服務和勞動力的總體供需平衡的影響，可能需要更長的時間才能使通膨完全下降。

聯準會預估今年 5 月將再度升息，官員們普遍預期通膨將緩慢下降，聯準會主席鮑爾先前指出，聯準會認為今年不會降息，今年降息不是聯準會的基本預期。