美國禽流感爆發 雞蛋價格創新高

華爾街日報（WSJ）周四（22 日）報導，美國受到史上最嚴重的禽流感疫情影響，數千萬隻雞與火雞因此死亡，推升雞蛋價格創下歷史新高。美國目前正與高漲的物價苦苦戰鬥，而此次蛋價飆升恐替通膨添上一把火。

調研公司 Urner Barry 最新數據顯示，美國中西部地區大雞蛋 12 月的批發價格漲至創紀錄的每打 5.36 美元。另外數據供應商 Information Resources 的數據顯示，今年迄今雞蛋零售價格上漲幅度超過超市販售的其他商品，截至今年 12 月初，雞蛋價格年增 30%，漲幅超車食品和飲料。

根據美國農業部近期公布數據，今年以來禽流感已導致美國約 5,800 萬隻禽鳥死亡，為美國史上最致命的禽流感疫情。一旦禽鳥確認感染，整個家禽群都將被撲殺，以此限制疫情蔓延。

具體來看，目前有超過 4,000 萬隻產蛋雞死亡，今年截至 12 月，雞蛋的總供應量下滑 5% 以上，降至約 3.08 億顆。此外，今年以來勞力、原物料和物流成本上升，也推動雞蛋等食品的價格上漲。

對於超市來說，雞蛋是大多數消費者購買的主要產品，類似牛奶和奶油，為了維持客流量，超市被迫放棄雞蛋的部分利潤進行販售。一些供應商預估，價格可能會在明年 2 月或 3 月有所回落，但寒冷的天氣可能會在短期內阻礙生產。

美國雞蛋委員會（American Egg Board）執行長 Emily Metz 表示，當前雞蛋供應緊張價格高漲，而且短缺情況在一段時間內無法改善，但與 2015 年美國禽流感大爆發相比，今年的雞蛋供應更加穩定，養殖場恢復正常營運所需時間從 9 個月縮短到 6 個月左右。