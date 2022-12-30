美國雞蛋價格2022年飆升 漲勢可能延續至明年第1季

在雜貨帳單飛漲的 2022 年，雞蛋價格的飆升尤為突出。

根據作為通貨膨脹指標的消費者物價指數 (CPI)，11 月雞蛋平均價格較上年同期上漲 49.1%，是同期所有食品雜貨中漲幅最大的一項。

相比之下，總體「家庭食品」類別只上漲 12%。

根據聖路易斯 Fed 的數據，如果以一打大型 A 級雞蛋的成本來衡量，漲幅甚至更為劇烈；根據其數據，11 月價格從去年同期的 1.72 美元上漲一倍多至 3.59 美元。

大幅漲價主要是由於美國爆發史上最致命的禽流感。經濟學家表示，今年已造成數百萬隻下蛋母雞死亡。

專門從事食品經濟學的諮詢公司 Advanced Economic Solutions 總裁拉普 (Bill Lapp) 表示，「自 2020 年以來，很多事情都在發生變化。」「但最近生蛋和蛋製品市場的飆升非同尋常的。」

根據美國農業部 (USDA) 截至 12 月 28 日的數據，2022 年約有 5780 萬隻鳥類受到禽流感的影響。這些數字包括火雞和鴨子等禽類。

禽流感在美國相對罕見。根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據，上次禽流感發生在 2015 年，當時有 5050 萬隻鳥類受到影響，創下記錄。

拉普說，在此之前，禽流感至少已有三、四十年沒有出現過。

這就是為什麼這很重要：紐澤西州農業部 10 月表示，禽流感「具有高度傳染性」。 它的致死率也很高：根據 CDC 資料，通常會在 48 小時內殺死 90% 到 100% 的雞。

Eggs Unlimited 全球貿易策略師莫斯科朱里 (Brian Moscogiuri) 指出，農民通常必須殺死剩餘的家禽，這不是出於自願，而是出於意在防止散播的聯邦法規。

他說，今年約有 4000 萬隻蛋雞死於禽流感。根據 USDA 數據，截至 12 月 1 日，美國共有 3.75 億隻蛋雞，比去年減少 5%。

產蛋量同步下降。根據 USDA 12 月 20 日發布的數據，11 月生產了約 89 億個雞蛋，低於 2021 年 12 月的 97 億個。

莫斯科朱里說，「這是供應中斷，『天災』等級的事情。」他稱這種情況「前所未見」。而且「通膨在同一時期普遍出現，這有點偶然。」

專家說，禽流感通常在春季鳥類遷徙期間到來，並在夏季消失。但是今年不同；該病毒在 9 月再次出現。

USDA 在 9 月檢測到禽流感後，於 10 月調降了 2022 年底前和 2023 年全年的食用雞蛋產量預測。

禽流感的爆發、以及與之相關的蛋雞死亡數正迅速進入需求高峰期。例如，專家表示，消費者現在通常會購買更多的雞蛋用於節日烘焙。

USDA 在 10 月的展望報告中表示，雞蛋需求也受到消費者因更廣泛的食品通膨而遠離一些高成本蛋白質的推動。

根據 CPI，雞蛋價格光是在 11 月就上漲了 2.3%，在 10 月上漲了 10.1%。

拉普說，雞蛋價格上漲「可能會持續到 2023 年第 1 季」。

但根據莫斯科朱里的說法，價格壓力似乎正在緩解。這在一定程度上是受到季節性影響，因為假期過後需求自然會減少。他說，這也是由於創紀錄的雞蛋價格在一定程度上抑制了需求。

他說：「市場現在已經見頂，現貨價格變得越來越容易折扣。」「隨著現貨價格下跌，市場將隨之下跌，我們可能會看到從當前的歷史高位回調 25%-30%。」「這種調整可能會在未來 3 周內出現。」但他補充說，任何額外的大規模禽流感爆發都可能破壞這種趨勢。