〈房產〉大宇紡織龜山工業區3000坪廠房公開標售 6/9開標

商仲業者第一太平戴維斯受大宇紡織 (1445-TW) 委公開託標售桃園市龜山工業區廠房，土地面積 3296.64 坪，土地使用分區為甲種工業區，基地上坐落 1 層與 2 層樓廠房，建築總面積 3461.56 坪，將在 6 月 9 日開標。

第一太平戴維斯指出，本次標的位於龜山工業區，是最接近桃園市區與桃園火車站的編定工業區，周邊發展成熟、生活機能充足，長期吸引多家科技業與電子業大廠進駐，包括筆電代工大廠英業達 (2356-TW)、載板大廠欣興電子 (3037-TW)、宏達電 (2498-TW)、佳世達 (2352-TW)、台達電 (2308-TW) 等大廠。近期知名的交易為 2021 年微軟將台灣納入集團全球資料中心布局版圖，並斥資超過 23 億元購置龜山工業區近 7000 坪工業地，換算土地單價每坪來到 36.4 萬元，將打造雲端資訊中心。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，龜山工業區具備鐵路與公路優勢，鄰近國道二號及桃園火車站，人口稠密、交通便捷，在桃園的眾多工業區中條件突出。周遭更有多項重大交通建設工程興建中，包括桃園鐵路地下化工程將在龜山工業區南側新增鳳鳴站，而興建中的捷運三鶯線的鶯桃福德站，通車後可直達新北市土城。

2023 年首季大型土地與商用不動產合計金額金達 289 億元，其中工業不動產躍升為交易主力，貢獻 171 億元，占比達整體交易的 6 成，工業不動產成為首季大型不動產的交易主幹且保持一定水準。在中美科技戰與全球供應鏈重組潮流下，近年全台工業不動產交易熱絡，第一太平戴維斯統計，大型廠房、廠辦與工業土地交易總額，自 2020 年起連續三年突破 1000 億元，2022 年更突破 1495 億元，寫下歷年新高，顯示即便短期內全球景氣波動，台灣的製造業與科技業仍積極在台擴張。

從區位來看，去年桃園市的交易規模位居全台第一，達 446 億元，著重在工業土地與廠房，包括 2022 年桃園航空城產業土地標售，一舉標脫 10 萬坪工業地，總價達到 227 億元，另外錦鋐大園廠以 63 億元出售給台灣人壽，為去年工業廠房最大交易，再次應證桃園工業製造大城的吸引力；台北市與新北市則以 350 億元與 191 億元名列第二與第三，台北市以廠辦為主，新北市則是以工業地跟廠辦為大宗，第二季以來廣運 (6125-TW) 並以 18 億元買下桃園平鎮工業區的 1.4 萬坪工業不動產。