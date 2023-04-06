〈房產〉交易萎縮 南二都首季房屋買賣移轉棟數 雙創近年新低

台灣南二都台南、高雄房產買賣萎縮中，移轉棟數統計顯示，3 月南二都表現均呈月增年減，但是今年第一季買賣移轉棟數，高雄第一季買賣移轉總棟數為 8025 棟，為近 3 年新低；而台南第一季買賣移轉總棟數為 4932 棟，為近 6 年新低點。

南二都地政機關統計資料顯示，高雄 3 月買賣移轉棟數為 3443 棟，月增 31.9%，年減 14.8％，為近 3 年新低，台南 3 月買賣移轉棟數為 2,181 棟，月增 48.2%，年減 10.1％，為近 11 年來次高的 3 月。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2 月受工作天數影響基期較低，而 3 月南二都則受部分熱區交屋，助攻單月表現亮眼，不過 3 月表現呈月增年減及從第一季整體表現來看，去年上半年南二都房市仍在風頭上，相比今年持續受升息、通膨、平均地權條例等政策影響買氣，讓整體表現仍偏保守，今年 3 月央行再拋第五度升息，青安貸款一段式利率升破 2% 大關，恐對購屋族再度增壓，預估下半年應走向「量縮價平」表現。

3 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以 504 棟蟬聯寶座，月增 3.1%、年增 7.2%，鳳山區以 448 棟居次，月增 42.7%，年減 15.5%，楠梓區以 348 棟位居第三，月增 157.8%、年減 15.5%。台南 3 月買賣移轉棟數前三大行政區，安南區以 395 棟居冠，月增 74.8%、年增 46.3%，永康區以 267 棟居次，月增 35.5%，年減 35.7%，歸仁區異軍突起，以 252 棟位居第三，月增 245.2%，年增 281.8%。

李家妮表示，3 月包括像高雄三民區靠單一預售大案「郡都當代」撐場，有逾百戶交屋，楠梓區則是預售成屋「悅讀 5G」、新成屋「晴萃」等合計均有逾百戶交屋。而台南地區表現最突出的歸仁區，月增翻倍主要則受高鐵特區大案「晶悅首發」等預售案陸續交屋助攻。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，如以近期高雄中古市場來看，目前整體交易市況仍偏冷，雖然賞屋看屋熱度不減，不過卡在價格及央行升息房貸負擔增壓等因素影響，實際成交率並不高，像是 2 房平面車位總價 800 多萬元的市區中古宅，如果是在去年上半年以前，一推出即秒殺，而今年開始整體成交期則明顯拉長，雖部分屋主已釋出微幅讓利，不過空間仍有限，而買家態度亦趨於保守，出價次數與意願降低，雙方對價格期待差距仍大，都讓購屋族選擇縮手暫緩進場。

蔡志豪也認為，以目前市況，市場物件選擇性相對多元，且價格亦有讓利空間出現，反而有利進場，建議剛性需求購屋族，更可積極賞屋挑選合適物件，掌握時機進場。