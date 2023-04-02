〈房產〉南台灣唯一 日建築師隈研吾旋風來台公開在南台灣規劃建案

位於台南新都心重劃區的「巴克禮 PARK」新建案今 (2) 日正式公開，此一建案開發商清景麟建築團隊、白天鵝建設機構交由日本建築大師隈研吾為新案規劃設計，隈研吾更旋風來台南參加發表會，此一建案也為目前隈研吾在南台灣規劃的唯一建案。

清景麟建築團隊董事長林聰麟，同時爲上櫃工具機廠福裕 (4513-TW)4 董事長，福裕在 2022 年導入地產代銷團隊，目前執行的高雄大樹代銷建案爲 7- 8 億元，林聰麟指出，2024 年福裕地產代銷事業部門的案量將可達全年 300 億元的高成長。

而今年福裕檢自工具機業務的營收預料將出現小幅衰退，林聰麟指出，預估今年工具營收的衰退原因爲升息的因素造成購買力道遭削減，但是也期待新增代銷部門的營收成長力道，彌補工具機部門營收的下滑。

林聰麟指出，台南是台灣的古都，有相當豐富的文化及歷史底蘊，而 1 棟建築物至少可存續 50-80 年，因此希望可以在台南留下一座富有設計性與美感的世界級建築，所以力邀建築作品遍及全球 30 個國家的 KKAA 合作

日本建築大師隈研吾 (右) 來台為新案設計公開站台。(鉅亨網記者張欽發攝)

林聰麟強調，KKAA 過去的作品以公共建築、飯店、商業設施居多，這次很難得可以邀到隈研吾設計集合式住宅，期望讓台灣的民眾也有機會住在大師設計的作品中。

台南「巴克禮 PARK」建案位於崇聖路一段與崇賢一路、崇賢二路口，規劃格局爲 3-4 房，坪數規劃 45-68 坪，預計在 2028 年 8 月完工。